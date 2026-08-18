聽新聞
0:00 / 0:00
早餐只吃兩片吐司！醫師實測血糖狂飆191 驚呼：比吃一碗白飯還猛
許多人因時間緊迫，隨手吃兩片吐司解決早餐，卻不知容易造成血糖快速劇烈波動。醫師蔡明劼日前配戴連續血糖機實測發現，僅食用兩片約80公克的白吐司，血糖竟在一小時內大幅飆升，警示民眾高度精緻加工澱粉缺乏膳食纖維與蛋白質，極易讓人陷入越吃越胖的飢餓惡性循環。
蔡明劼指出，實測當天餐前血糖約為100 mg/dL，吃下含40公克碳水化合物的白吐司後，一小時內血糖直接垂直上升至191mg/dL，飆升的幅度甚至超越一整碗約60公克碳水的白飯。他解釋，吐司小麥研磨精細且極易吸收，加上缺乏蛋白質與膳食纖維減緩轉化速度，會促使胰島素大量分泌轉化脂肪，讓人在短時間內再度產生飢餓感。
蔡明劼針對早餐穩定血糖提出三大策略：
一、優先搭配膳食纖維
可預先切好大番茄、小黃瓜或燙好玉米筍存放冰箱，早起時拿出一個拳頭份量直接食用，作為快速免開火的膳食纖維來源。
二、務必搭配蛋白質
攝取煎蛋、雞肉、里肌肉、起司或無糖豆漿等蛋白質食物，能減慢澱粉消化速度並刺激腸道分泌GLP-1，進一步增加飽足感與穩定血糖。
三、避免白吐司，試著改吃雜糧或全麥吐司
在不得已選擇加工品的情況下，選擇含有較多膳食纖維與粗糧成分的雜糧或全麥吐司，品質依然優於缺乏纖維的白吐司。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。