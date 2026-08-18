華信立榮申請停飛花蓮 交通部：載客率持續探底 緊急狀況會啟動疏運

華信航空申請停飛高雄至花蓮與台中至花蓮航線後，立榮航空也向民航局申請停飛台北至花蓮航線，3條飛花蓮的國內航線全提出申請。交通部表示，尊重民航局基於專業與市場現實情況所做的判斷，若有緊急狀況，會啟動陸海空的疏運。

繼華信航空申請停飛高雄至花蓮與台中至花蓮之後，立榮航空也向民航局提出申請停飛台北至花蓮航線，民航局表示，目前都在審查當中。

交通部指出，新冠肺炎疫情之後，空運國際線快速復甦，離島國內線也恢復至接近疫情前水準，但花蓮航線卻始終不見起色。從2023年至2025年，台北-花蓮載客率僅36％，高雄-花蓮載客率37％，台中-花蓮載客率44％，3條航線載客率均不及5成，業者均在苦撐。

交通部表示，為改善此一情況並刺激觀光，交通部在前年底祭出獎助措施，鼓勵業者增加班次，推出台北-花蓮天天有航班的優惠，但也無法吸引旅客搭乘，台北-花蓮航線反而創下3年來最低的29.5％載客率；今年上半年更持續「探底」，載客率僅剩24％。

即便進入預期中的暑假旺季，台北-花蓮航線載客率僅16.8％，高雄-花蓮載客率42％，僅台中-花蓮載客率54％，雖勉強維持5成水準，但仍遠低於其他國內線載客率。

對於業者申請停飛，交通部官員表示，申請案目前由民航局審核中，交通部能體諒業者的困境，但也尊重民航局基於專業與市場現實情況所做的判斷。

至於部分當地民眾擔心花蓮航線停航後，旅客會擔心未來有災變發生時，沒有空運支援，影響旅客到花蓮觀光的意願。官員指出，維持「生命線」是政府的責任，任何緊急情況，交通部均會做好隨時啟動陸、海、空串連疏運的準備，這部分請民眾不用擔心。