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FHIR Box年底拚全台醫學中心上線 衛福部建立國家級智慧醫療認證機制

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
為推動我國智慧醫療發展並建立永續的數位醫療生態系，衛生福利部正式啟動「國家數位健康互通性與效能認證實驗室」。記者翁唯真／攝影
為推動我國智慧醫療發展並建立永續的數位醫療生態系，衛生福利部正式啟動「國家數位健康互通性與效能認證實驗室」。記者翁唯真／攝影

為推動我國智慧醫療發展並建立永續的數位醫療生態系，衛生福利部正式啟動「國家數位健康互通性與效能認證實驗室」（National Medical Informatics Certification Laboratory），建立國家級醫療資訊驗測與認證機制，透過一致的技術標準、測試驗證及認證制度，促進醫療資訊系統、應用程式、硬體設備及資訊服務品質提升，預計FHIR Box今年底可以推廣到全台所有醫學中心都可以做到。

衛福部長石崇良表示，近年來積極推動FHIR、SMART on FHIR及CQL等國際標準技術，並推展FHIR Box平台，希望建立共同的智慧醫療基礎架構。在技術逐步成熟後，下一階段的重要工作即是建立國家級認證制度，以確保醫療資訊相關產品與服務符合一致標準，支持完整且健全的智慧醫療生態系發展。

石崇良說，AI在醫療領域上有大幅進展，所謂成功的智慧醫療是建立在「有品質的資料」、「安全性」、及「資料的可互通性」上。因此過去2至3年來，資訊處一直從最基礎的數位基礎建設，也就是「資料的標準化」做起，建立共通格式，再去建立共通原則，以促進資料間的可互換性且安全交換。

資訊處長李建璋表示，國家數位健康互通性與效能認證實驗室未來將建立三大核心認證機制。第一為軟體認證，針對與FHIR Box介接CQL臨床決策支援模組及SMART on FHIR應用程式進行技術與臨床驗證；第二為硬體認證，透過標準化測試程序驗證執行FHIR Box硬體設備效能與可靠性；第三為整體解決方案廠商認證，評估業者部署、維運及推動智慧醫療能力，建立專業服務體系。

石崇良表示，目前台灣的醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所跟衛生所，各層級的資料量及資訊能力不同，資料量最大的是醫學中心，有個專科，就醫人次最高，因此從醫學中心做起，去年經過測試在大量情況下都可以做到，驗證成功，因此今年底全台醫學中心將推廣並做到。

至於下一步，石崇良說，會轉往地區及地方醫院，並透過「健康台灣深耕計畫」來補助各家醫院做資訊升級，達到目標。最後則是衛生所及基層診所，衛生所將由中央直接做一套系統目前持續開發中，而基層診所雖然有2萬多家，不過資訊廠商全台約5家在做，加上以看診、開要為主，比較少檢驗、住院及手術等，因此將這些廠商對接後，就可以循同樣模式擴散，並讓資訊在雲端可以即時交換。

衛福部 醫學中心 機制

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