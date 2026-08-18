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每天逾40名女性被診斷乳癌 患者年輕化 醫師用這招助重建保生活品質

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
台北慈濟醫院外科醫師陳昱天指出，乳癌有年輕化趨勢，臨床上30至40歲，20多歲即確診者也不少見，最大宗落在40至50歲左右。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院外科醫師陳昱天指出，乳癌有年輕化趨勢，臨床上30至40歲，20多歲即確診者也不少見，最大宗落在40至50歲左右。圖／台北慈濟醫院提供

新北29歲林小姐摸到乳房硬塊，就醫確診乳癌。突如其來的診斷，讓她相當恐懼，害怕失去乳房、外觀是否改變，甚至影響未來生活。

林姓女子到台北慈濟醫院一般外科尋求第二意見。醫師陳昱天安排完整評估後，確認腫瘤約2公分，腋下淋巴結未有明顯轉移，與病人討論後，先轉介生殖醫學中心評估凍卵可行性；再以達文西機械手臂輔助微創全乳房切除，同次手術中由整形外科進行乳房重建。林女術後恢復穩定，接受後續治療與追蹤。

乳癌連續多年位居台灣女性癌症發生率第一位，是女性最常見癌症。根據國健署及癌症登記資料，台灣每年約有超過1萬5千名女性新診斷乳癌，平均每天超過40名女性被診斷出乳癌。

陳昱天指出，乳癌有年輕化趨勢，臨床上30至40歲，20多歲即確診者也不少見，最大宗落在40至50歲左右。年輕型乳癌增加可能與生殖荷爾蒙因素、生活型態及遺傳風險有關，包括晚婚、晚生育、生育次數減少、哺乳時間縮短、初經年齡提早等；肥胖、缺乏運動、高熱量飲食、酒精攝取、抽菸、二手菸及環境中的內分泌干擾物質，都可能增加乳癌風險。

乳癌會依腫瘤型態分為不同亞型，不同類型的治療方式及預後都不同，陳昱天表示，乳癌已不是過去令人聞之色變的疾病。若能早期發現、及早接受治療，第一期乳癌五年存活率已超過99%，第二期也約有93%。

「對年輕病人而言，身體形象、自信心、家庭伴侶關係、未來生育與癌症治療同等重要。」陳昱天說，以林女為例，若採局部切除，考量腫瘤大小與位置，預期可能造成明顯凹陷與外觀改變，術後也通常需要接受放射線治療，病人選擇微創達文西機械手臂輔助全乳切除合併立即重建。此做法能將約3公分傷口藏在腋下或乳房下緣較隱蔽處，兼顧手術安全與外觀，同一次手術中與整形外科合作重建，降低手術對身體的影響。

並非所有病人都適合這類手術方式，醫師會評估腫瘤是否靠近乳頭、侵犯皮膚、病灶範圍、感染風險以及後續是否需要放射線治療，符合條件者才能進行。

生育能力保存方面，陳昱天表示，化學治療與荷爾蒙治療可能影響卵巢功能及未來生育成功率，若病人仍有生育需求，會在治療前轉介生殖醫學科，討論是否凍卵。

陳提醒，女性平時應熟悉自己乳房的樣子與觸感，若發現新腫塊、皮膚凹陷或橘皮樣變化、乳頭異常分泌物、乳頭凹陷、乳房形狀改變或單側持續疼痛，應儘早就醫檢查。

年輕女性乳房較緻密，超音波檢查較乳房攝影容易看出病灶，圖為超音波檢查發現乳房腫瘤大小約2公分。圖／台北慈濟醫院提供
年輕女性乳房較緻密，超音波檢查較乳房攝影容易看出病灶，圖為超音波檢查發現乳房腫瘤大小約2公分。圖／台北慈濟醫院提供

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