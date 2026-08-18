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社交促進身心健康 人際互動可減緩孤獨

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
土耳其和美國健康研究指出，社交活動是維持長壽和減緩大腦退化的重要健康行為，以應對全球性的孤獨危機。Photo by Felix Rostig on Unsplash under C.C License
土耳其和美國健康研究指出，社交活動是維持長壽和減緩大腦退化的重要健康行為，以應對全球性的孤獨危機。Photo by Felix Rostig on Unsplash under C.C License

人際互動促進身心健康！土耳其和美國健康研究指出，社交活動是維持長壽和減緩大腦退化的重要健康行為，成年人的友誼滿意度與其自覺的健康評分有強烈關聯。專家呼籲，公共衛生體系應將社交參與視為基礎保健項目，以應對全球性的孤獨危機。

社交增加生活品質

地球報》報導，針對社交關係與身心健康的聯繫，土耳其屈塔希亞健康科學大學分析來自22個國家的數據，並發現友誼滿意度較高的人，通常會對自己的精神與身體狀態給予更積極的評價。

這種正向連結在不同文化背景中普遍存在，而成年後的社交健康品質明顯大於童年時期的家庭經驗。儘管此調查無法直接證實因果關係，但研究結果強調了社交連結應作為公共衛生規劃中的重要環節。

人際互動健康行為

News-Medical》報導，加州大學爾灣分校心理學家將社交聯繫視為一種動態波動的狀態並分析這些人際互動如何透過調節壓力荷爾蒙與發炎指標來延緩衰老。透過分析長達二十年的跨世代數據，結果顯示，頻繁的社交參與能有效預防失智症與各類慢性疾病。

如今，社交連結重新定義為一項具體的日常健康行為，使其在公共衛生領域中獲得與飲食運動同等的重要性，並為現代社會日益嚴重的孤獨感與社交隔離問題，提供了科學實證的基礎。

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