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嘉南療養院合約救護車超時抵達將開罰 修訂緊急SOP可打119救命

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
嘉南療養院合約救護車超時抵達，衛福部長石崇良今回應，昨派員南下了解合約救護車公司確實違反合約出車太慢，將給予罰鍰，並要修訂「緊急後送」機制，確定於緊急情況下可以尋求119協助。記者翁唯真／攝影
嘉南療養院合約救護車超時抵達，衛福部長石崇良今回應，昨派員南下了解合約救護車公司確實違反合約出車太慢，將給予罰鍰，並要修訂「緊急後送」機制，確定於緊急情況下可以尋求119協助。記者翁唯真／攝影

嘉南療養院一般精神科主任沈正哲爆料院內2名患者出現生命徵象不穩、需要緊急送醫，外包救護車依規定應於25分鐘內抵達，卻延遲到一個多小時才到，期間無法求助119，該情況向院方反映皆未獲改善向衛福部投訴，衛福部長石崇良今回應，昨派員南下了解合約救護車公司確實違反合約出車太慢，將給予罰鍰，並要修訂「緊急後送」機制，確定於緊急情況下可以尋求119協助。

沈正哲爆料，6月中旬有1名住院患者晚餐時食物梗塞，經哈姆立克法緊急插管後，仍生命徵象不穩須轉至綜合醫院，當天呼叫外包救護車後，竟等65分鐘才到場；事隔約1個月，又有患者突然倒地、對叫喚無反應，血氧下降僅剩44％，救護車仍花27分鐘才到達。

沈政哲表示，2個月內發生2起事件，經向院方溝通仍未改善，才向衛福部投訴，希望獲得改善。

石崇良今出席「建立國家級數位醫療的基石 國家數位健康互通性與效能認證實驗室成立大會」 前受訪表示，昨天衛福部醫福會副執行長王裕煒南下與嘉南療養院的主管、代理院長及沈醫師都有一些對談。

石崇良說，了解發現第一合約救護車公司有違反合約規定，出車速度太慢會按照合約內容給予罰款；第二，也從內部流程做檢討，未來會修訂「緊急後送」相關SOP。

至於緊急情況下能否叫119救護車，石崇良表示，經拜訪台南市衛生局跟消防局且與台南市府取得共識，確定合約救護車公司，要負責的是一般運送、尋常後送。但遇到緊急情況下仍然是可以使用119的緊急後送服務，來為民眾、病人爭取黃金的時間。

石崇良說，接下來也會檢視其他的精神專科醫院的情形，訂出一套通用原則，從案例經驗教訓來促進病人的安全。

救護車 開罰 石崇良

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