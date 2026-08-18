未來1周慎防劇烈天氣 今天午後雷陣雨顯著、明晚起中南部雨彈升級豪雨

未來1周台灣附近受到低壓帶和西南風影響，天氣相當不穩定，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，周五晚間至周日中南部地區降雨機率都比較偏高一些，北部、東北部和其他各地也可能斷斷續續降雨。在低壓帶當中，可能會有比較微弱的低氣壓發展，並且接近到台灣附近，留意最新的天氣資訊。

朱美霖表示，南海到琉球東南方海面都是低壓帶範圍，低壓帶中會有小小的低氣壓發展，南海、菲律賓西北方有一個低氣壓，而在台灣的東南方海域、在大低壓的東側，也有一些低氣壓發展，未來這區域的低氣壓有機會沿著低壓帶的邊緣，往西北西的方向移動。周五至周日這段期間會比較接近台灣附近，因此受到低壓帶以及西南風的影響之下，當中的低氣壓比較接近台灣附近，也會為台灣附近的風場造成影響，強降雨的位置也會有些差異，這在預報上也會有些變數，留意低氣壓的動態。

她說，菲律賓西北方和大低壓帶的東側，在低壓帶的東到南側這些地方，都是比較容易有強對流發展的部分。在大低壓帶的大氣環境相當不穩定，台灣附近今天雖然比較偏向在低壓帶的中間，但是環境不穩定，以及午後熱力作用加成之下，對流雲系發展可能比較旺盛，要留意午後的局部大雷雨。

今天目前降雨，朱美霖表示，台灣附近風場比較偏向低壓帶北側，環境偏東風，大台北、基隆北海岸、東半部地區都有些斷續降雨。今天至目前為止累積雨量，基隆北海岸、大台北山區東側、宜蘭北側的降雨比較明顯，在當中伴隨比較明顯的短延時強降雨。

午後雷陣雨部分，朱美霖說，可能也發展得比較旺盛一些，今天雖然整體降雨時間不是特別長，但是要留意中午過後比較顯著的午後雷陣雨。

朱美霖表示，未來低壓帶有逐漸往北、往西北移動的趨勢，明天晚間東方的低壓逐漸接近到台灣附近，周四、周五低壓通過台灣上空。周六、周日持續受到西南風到偏南風影響之下，台灣附近天氣仍相當不穩定，水氣偏多，尤其是西半部和東南部降雨會比較明顯，南部地區受到比較強西南風影響之下，也可能會有比較強的降雨，雨勢也會比較大一些。

降雨趨勢，她說，今天白天有降雨空檔，在偏東風影響，北海岸、東半部、恆春半島整天斷續降雨，中午過後在各地山區、雲林以南地區有局部午後雷陣雨，雲林以南部分山區可能有局部短延時強降雨伴隨大雨。晚間在低壓帶影響之下，也可能有局部零星降雨。

明天開始要特別注意整體水氣偏多，朱美霖表示，受到低壓帶或有些低氣壓逐漸接近的影響，環境更為不穩定，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區附近，由於低氣壓帶來的風場是東北風，所以在迎風面降雨會比較明顯，要留意北海岸、大台北山區、宜蘭可能有機會不是午後雷陣雨的局部大雨，中午過後南部山區也可能有更劇烈的午後雷陣雨發展，可能來到局部短延時豪雨的等級。

朱美霖表示，明晚之後隨著西南風增強，西半部地區降雨機率增高一些，隨後要留意中南部可能有局部大雨或豪雨。

周四至周日，都是屬於大低壓帶及西南風影響之下。朱美霖表示，尤其從明晚到周五，低氣壓比較接近到台灣附近，所以這段期間降雨也要留意低氣壓所造成的變化。各地都有較大雨勢，伴隨短延時強降雨，在中南部、東南部山區，可能來到大雨或豪雨。南部地區下雨時間偏長，山區附近可能有地形所造成加強的比較顯著的降雨出現。

朱美霖表示，周六、周日低氣壓來到中國上空，不過台灣附近還是偏向低壓帶及西南風影響，風場在北台灣、中南部還是會有顯著降雨出現，中南部和東南部地區留意局部大雨或豪雨，其他各地午後山區在北部也可能有局部大雨。下周一之後，整體轉為偏南風，水氣偏多，所以各地降雨機率偏高。南部、東南部整天斷續降雨，其他各地略為回穩，轉為午後雷陣雨的天氣型態。

溫度趨勢，朱美霖說，沒下雨的時候感受悶熱，今天持續發布高溫資訊，各地高溫可以來到33至35度，局部像是大台北盆地、西北部這一側、中部進山區會有局部來到36度左右或以上高溫，花東縱谷氣溫也會偏高。明天、周四沒下雨的時候各地高溫可以來到33至34度左右，感受還是比較悶熱一些。

朱美霖表示，明晚到周五慎防低氣壓或低壓帶的影響所造成比較明顯的降雨，周六、周日降雨機率也比較偏高。這樣地降雨當中，可能斷隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。山區下雨時間偏長，留意可能有坍方、落石情形，避免前往山區活動。近期沿海有較強陣風，周五西南沿海、澎湖、東南部、恆春、蘭嶼綠島容易有長浪出現，前往海邊活動多加注意安全。

至於是否有颱風生成？朱美霖表示，台灣附近屬於大低壓帶，目前低壓帶位置在台灣南側，注意這些低氣壓的發展，目前沒看到有發展比較偏強的情形，但是在它逐漸地往西北移動的過程，也有稍微組織的狀況，再觀察發展的程度有無到熱帶系統，低氣壓移動到台灣附近造成風場和降雨變化，轉成東北風之後，北台灣降雨就會比較明顯。

過去降雨。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供