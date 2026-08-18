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失智新藥天價開銷…專家籲公費補助高風險族群抽血篩檢 國健署回應了

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣引進阿茲海默症新藥「樂意保」與「欣智樂」滿一周年，臨床數據顯示，新藥能有效清除腦部類澱粉蛋白並成功延緩輕度患者退化。聯合報系資料照
台灣引進阿茲海默症新藥「樂意保」與「欣智樂」滿一周年，臨床數據顯示，新藥能有效清除腦部類澱粉蛋白並成功延緩輕度患者退化。聯合報系資料照

阿茲海默症針劑新藥陸續在台上市，為失智治療帶來新希望，但百萬元藥費、高額檢查費及副作用風險，仍讓不少患者在治療第一關就卻步。失智症專家建議，政府可考慮針對已有失智症狀、帶有APOE4基因等高風險族群，補助血液生物標記檢測，先以相對簡便的抽血找出可能有腦部類澱粉蛋白沉積者，再接受正子攝影（PET）確認。

國健署回應，這類檢測屬於醫師依個別病況進行的「醫療檢查」，與針對一般民眾的公衛篩檢性質不同，目前仍以失智症前端預防及健康促進為主要業務。

雙和醫院失智症中心主任黃立楷表示，目前抗類澱粉蛋白單株抗體針劑新藥要真正普及，至少面臨兩道關卡。第一是患者用藥前必須確認腦中是否有類澱粉蛋白沉積，通常需接受類澱粉蛋白正子攝影（Amyloid PET）或腦脊髓液檢查，加上核磁共振等評估，還沒開始治療，就可能先花上數萬元。

第二關則是治療費用，目前一個療程約需150萬至180萬元，且治療並非「打針就好」，療程中還必須持續接受核磁共振監測，注意是否出現「類澱粉蛋白相關影像異常」（ARIA），包括腦水腫、微出血等風險。食藥署今年6月也再度針對lecanemab及donanemab兩類藥品的ARIA風險進行評估並要求修訂仿單，凸顯用藥安全監測的重要性。

成大醫院神經科名譽教授白明奇建議，可優先針對已出現認知功能異常、符合失智好發年齡，或帶有APOE4基因等高風險族群，補助血液生物標記檢測。若能先透過抽血找出高度疑似腦部已有類澱粉蛋白病理變化者，再安排正子攝影確認沉積程度，可望減少不必要的昂貴檢查，也讓真正可能適合新藥治療的患者，更願意踏出治療第一步。

政府是否可能出錢補助抽血篩檢？國健署表示，針對已出現失智症狀或具特定基因的高風險族群進行抽血檢測，主要是由醫師依患者個別狀況，作為臨床診斷及後續醫療處置參考，性質上屬於「醫療檢查」，與公共衛生針對一般民眾進行的健康篩檢有所不同。

國健署指出，目前業務仍以失智症預防及健康促進為主，依世界衛生組織失智防治方向，持續推動規律運動、控制三高、戒菸、均衡飲食、維持健康體位及增加社會參與等健康生活型態，以降低失智風險。民眾若已出現記憶力、認知功能異常，或對自身失智風險有所疑慮，仍應先就醫，由醫師評估是否需要接受血液生物標記、正子攝影或其他進一步檢查。

國健署 抽血 失智

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