Joeman半夜想吃牛肉麵 中醫曝夏天吃紅燒恐口乾舌燥、晚上睡不好

近期網紅翁雋明（Joeman）被前女友蕭伊揭露交往期間諸多行徑，Joeman深夜要求女方到家中「煮牛肉麵」，還說若她不願，將找其他人來煮，引發熱議。中醫師劉宗昇分析，牛肉性溫、味甘，有助健脾養胃、強筋骨，但牛肉麵配上湯頭、油脂、辣椒及各式辛香料，整碗麵可能變得更溫熱、更油膩，若深夜想吃，建議選擇清燉、減少辛香料烹調方式。

劉宗昇表示，中醫談飲食養生，從來不是簡單分成「能吃」和「不能吃」，而是會看季節、體質、食材，還有怎麼煮，同樣一碗牛肉麵，「清燉跟紅燒，身體感覺可以差很多」，牛肉性溫、味甘，能補中益氣、健脾養胃、強筋骨，營養學理論認為，優質蛋白質、鐵、鋅、B群都有，對需要補血或恢復體力的人來說，確實是不錯的選擇，但「補」不代表可以毫無節制地吃。

牛肉麵偏溫，加上湯頭、油脂、辣椒等各式辛香料，恐讓整碗麵變得更溫熱油膩。劉宗昇表示，平時就容易口乾、便秘、長痘，或一吃辛辣油膩就胃不舒服，建議別把牛肉麵當成每天的養生聖品，飲食挑選上需「因人制宜」，尤其夏天陽氣外泄，暑熱和濕氣旺盛，導致民眾脾胃功能相對較弱，此時吃下又油又辣的紅燒，吃完滿頭大汗、口乾舌燥，恐導致晚上還睡不好。

劉宗昇建議，炎熱季節應減少油膩辛辣，多一些清淡，冬天則可多一些溫補禦寒，紅燒牛肉麵搭配薑、蔥、八角、桂皮，不僅香氣十足，也讓整碗麵較為溫熱，不過，以牛肉麵進補未必愈補愈健康，養生應重視適度，不是愈強愈有效，若要在牛肉麵中加入藥膳調理，也必須留意自身健康狀況，尤其孕婦、慢性腎臟病、心血管病患，或服用抗凝血藥者，建議不可自行隨意添加。

「半夜想吃牛肉麵，建議優先選擇清燉、少油、少鹽、少辣烹調方式，再配點青菜。」劉宗昇指出，如果只是嘴饞而不是肚子餓，可以先喝點水、躺一下，「看看這股念頭會不會自己過去」，提醒民眾偶爾吃一碗牛肉麵，不會讓身體突然變差，而真正需要注意的是長期飲食習慣和生活型態。