快訊

台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人、聲押1警

趙建銘「大學生女友」學校曝光 陳幸妤：帶爸爸去趙診所沒人理我們

新北市警察局交通警察 邀8男在母校激戰、拍性愛片下場慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

Joeman半夜想吃牛肉麵 中醫曝夏天吃紅燒恐口乾舌燥、晚上睡不好

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣知名YouTuber Joeman。圖／摘自Threads
台灣知名YouTuber Joeman。圖／摘自Threads

近期網紅翁雋明（Joeman）被前女友蕭伊揭露交往期間諸多行徑，Joeman深夜要求女方到家中「煮牛肉麵」，還說若她不願，將找其他人來煮，引發熱議。中醫師劉宗昇分析，牛肉性溫、味甘，有助健脾養胃、強筋骨，但牛肉麵配上湯頭、油脂、辣椒及各式辛香料，整碗麵可能變得更溫熱、更油膩，若深夜想吃，建議選擇清燉、減少辛香料烹調方式。

劉宗昇表示，中醫談飲食養生，從來不是簡單分成「能吃」和「不能吃」，而是會看季節、體質、食材，還有怎麼煮，同樣一碗牛肉麵，「清燉跟紅燒，身體感覺可以差很多」，牛肉性溫、味甘，能補中益氣、健脾養胃、強筋骨，營養學理論認為，優質蛋白質、鐵、鋅、B群都有，對需要補血或恢復體力的人來說，確實是不錯的選擇，但「補」不代表可以毫無節制地吃。

牛肉麵偏溫，加上湯頭、油脂、辣椒等各式辛香料，恐讓整碗麵變得更溫熱油膩。劉宗昇表示，平時就容易口乾、便秘、長痘，或一吃辛辣油膩就胃不舒服，建議別把牛肉麵當成每天的養生聖品，飲食挑選上需「因人制宜」，尤其夏天陽氣外泄，暑熱和濕氣旺盛，導致民眾脾胃功能相對較弱，此時吃下又油又辣的紅燒，吃完滿頭大汗、口乾舌燥，恐導致晚上還睡不好。

劉宗昇建議，炎熱季節應減少油膩辛辣，多一些清淡，冬天則可多一些溫補禦寒，紅燒牛肉麵搭配薑、蔥、八角、桂皮，不僅香氣十足，也讓整碗麵較為溫熱，不過，以牛肉麵進補未必愈補愈健康，養生應重視適度，不是愈強愈有效，若要在牛肉麵中加入藥膳調理，也必須留意自身健康狀況，尤其孕婦、慢性腎臟病、心血管病患，或服用抗凝血藥者，建議不可自行隨意添加。

「半夜想吃牛肉麵，建議優先選擇清燉、少油、少鹽、少辣烹調方式，再配點青菜。」劉宗昇指出，如果只是嘴饞而不是肚子餓，可以先喝點水、躺一下，「看看這股念頭會不會自己過去」，提醒民眾偶爾吃一碗牛肉麵，不會讓身體突然變差，而真正需要注意的是長期飲食習慣和生活型態。

牛肉麵 Joeman 中醫

延伸閱讀

Joeman爆半夜討牛肉麵！網翻《我可能不會愛你》經典橋段 笑虧：是壞壞男

外國人吃台灣熱銷泡麵掀「儀式感」話題！網友熱議正確泡法

每晚睡不到7小時恐老化、早衰不孕 醫揭「5種失眠」調理

健康你我他／在外嘗陌生食物 飲食要適可而止

相關新聞

區隔進口產品！農業部今推出台灣花生標章 初步適用花生仁、花生糖等

因應未來台美簽署對等貿易協定（ART）生效後，美國零關稅低價花生可能帶來的產業衝擊，農業部今舉行台灣花生標章發布記者會，說明申請資格、適用品項及原料追溯管理機制，未來凡經審查通過並取得標章使用資格的產品，所使用的花生原料須全數為我國境內種植、生產，不得混用進口或來源不明的花生。標章初期適用於販售或食用狀態下，仍可由肉眼直接辨識花生仁或花生莢原型的花生糖、調味花生及焙炒花生等加工產品，並以個別產品為申請單位。

沙德爾颱風將生成 專家憂「1變數」台灣下周天氣難回穩

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天仍是在季風低壓槽的偏東風影響下，東半部持續有迎風面降雨，西半部有局部午後熱對流雷雨，主要集中在中部以南地區比較容易發生，且仍有局部較大雨勢機會。

未來1周慎防劇烈天氣 今天午後雷陣雨顯著、明晚起中南部雨彈升級豪雨

未來1周台灣附近受到低壓帶和西南風影響，天氣相當不穩定，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，周五晚間至周日中南部地區降雨機率都比較偏高一些，北部、東北部和其他各地也可能斷斷續續降雨。在低壓帶當中，可能會有比較微弱的低氣壓發展，並且接近到台灣附近，留意最新的天氣資訊。

盼院長醒來主持⋯吳明賢病倒前研究登國際期刊 台大延遲50天辦記者會

台大醫院推動幽門桿菌篩檢等胃癌預防保健政策，近期2篇研究刊登於「美國醫學會雜誌（JAMA）」及「新英格蘭醫學雜誌（NEJM）」，前者證實投入1單位成本，可獲5倍胃癌防治效益回報，後者則是訂出幽門桿菌篩檢指引。該院胃癌研究是由台大醫學院院長吳明賢主持，他在6月23日病倒，院方延遲原訂6月29日舉辦記者會，台大醫院院長余忠仁說，希望外界不要刺探院長病情。

Joeman半夜想吃牛肉麵 中醫曝夏天吃紅燒恐口乾舌燥、晚上睡不好

近期網紅翁雋明（Joeman）被前女友蕭伊揭露交往期間諸多行徑，Joeman深夜要求女方到家中「煮牛肉麵」，還說若她不願，將找其他人來煮，引發熱議。中醫師劉宗昇分析，牛肉性溫、味甘，有助健脾養胃、強筋骨，但牛肉麵配上湯頭、油脂、辣椒及各式辛香料，整碗麵可能變得更溫熱、更油膩，若深夜想吃，建議選擇清燉、減少辛香料烹調方式。

大雨特報狂炸新北宜蘭到晚上 午後雲林以南局部較大雨勢

低壓帶影響，中央氣象署發布大雨特報，今天新北山區及宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸、花東及午後雲林以南地區亦有局部較大雨勢發生，注意瞬間大雨及強陣風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。