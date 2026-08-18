沙德爾颱風將生成 專家憂「1變數」台灣下周天氣難回穩

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天仍是在季風低壓槽的偏東風影響下，東半部持續有迎風面降雨，西半部有局部午後熱對流雷雨，主要集中在中部以南地區比較容易發生，且仍有局部較大雨勢機會。

季風低壓槽目前有2個擾動系統，分別是在台灣東南東方的94W以及南海的95W，吳聖宇表示，94W明天靠近到台灣以東，有機會達到熱帶性低氣壓等級，成為颱風的機會較低。受到94W接近影響，北部、東北部短暫陣雨或雷雨，中南部持續有熱對流雷雨機會，各地可能有局部較大雨勢。

至於是否可能增強為颱風？他說，94W接近後因為強度較弱，目前預報大多認為靠近台灣以東之後可能會往北繞過台灣地形，接著繼續往大陸沿岸靠近，或是在經過台灣地形的過程中逐漸減弱消失。但是即使它靠近後減弱消失，但已經會讓整個季風低壓槽的位置往北調整、並且延伸到大陸華東沿海，導致台灣更進一步進入季風低壓槽的內部。

至於南海的95W位於季風低壓槽西側，居於整個季風低壓環流的主要位置，吳聖宇表示，因此未來94W消失之後併入，就會逐漸調整為一個完整的季風低壓環流，強度也會逐漸發展，會不會發展為颱風仍有待觀察，「但應該會變成一個龐然大物」。後續大致應該是在南海活動，大趨勢應該會趨向廣東沿岸，不過還是要觀察後續實際的情況。

他說，周四環境由偏東、東北風轉變為偏南、西南風，晚間以後偏南、西南風的風速有逐漸增強趨勢，各地天氣持續不穩定，白天熱對流發展較旺盛，有局部大雷雨機會，晚間南風增強，南台灣降雨開始增加。

吳聖宇表示，周五到周日95W逐漸往北進入廣東過程，台灣位於整個季風低壓的右側，南風、西南風較強，水氣偏多，嘉義以南、恆春半島、台東地區有陣雨或雷雨，有較大雨勢發生機會，其他地方短暫陣雨。白天配合熱力作用，陸地上有熱對流發展可能帶來局部大雷雨。整個周末的天氣不好，避免前往山區、危險地區。

至於天氣何時好轉？他說，下周一95W進入華南後會逐漸向西移動，太平洋高壓外圍有機會推到台灣附近，天氣可望較趨於穩定。

不過，吳聖宇表示，目前另一個變數在於關島東南方的擾動92W，預報資料大多認為92W未來幾天發展起來，成為熱帶性低氣壓甚至颱風沙德爾。下周逐漸往琉球東南方海域靠近，如果它發展的夠大夠強，靠近琉球東南海域的過程很可能導致太平洋高壓西伸受阻，甚至又往東退回去，台灣天氣要明顯穩定就比較困難，因此下周的天氣如何，要觀察92W未來的發展變化。

吳聖宇表示，西北太平洋的颱風季依然很熱鬧，根據過去的氣候資料，聖嬰年進入9至10月之後，台灣以南、菲律賓以東海域有機會慢慢轉變為氣壓相對較高的區域，颱風發展活躍度會下降，後續實際情況持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。