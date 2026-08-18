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花蓮航線載客率低迷 北花航線今年上半年僅24%
疫情後國際航線及離島航線逐步復甦，花蓮國內航線卻仍陷低迷，台北、台中、高雄往返花蓮航線長期載客率偏低，業者營運壓力持續升高。根據民航局統計，今年1至6月，台北—花蓮航線載客率介於18.3%至38.3%，高雄—花蓮約33.7%至53.6%，台中—花蓮則為51.5%至71.5%，其中台北—花蓮需求最為疲弱。
由於花蓮航線長期載客率不佳，加上國內線票價多年未調整，部分航線持續處於虧損狀態。華信航空日前已向民航局申請停飛台中、高雄往返花蓮航線，立榮航空也提出台北—花蓮停航申請，民航局目前均依程序審查中。
從今年實際運量來看，北花航線低迷情況尤為明顯。民航局資料顯示，1月台北—花蓮航線載客率僅18.27%，2月回升至38.26%，3月又降至19.48%，4月、5月分別為25.6%、19.76%，6月僅25.5%；相較之下，台中—花蓮6月仍有58.73%，高雄—花蓮則為37.14%。
為改善花蓮航線營運並刺激觀光，交通部前年底推出獎助措施，鼓勵航空業者增加班次，並推動台北—花蓮天天有航班，但實際成效有限。業者指出，即使推出優惠票價，仍難有效提升搭乘需求，航線營運壓力持續存在。
對於業者陸續提出停航申請，交通部官員表示，目前相關申請案仍由民航局審核，交通部理解業者營運困境，也尊重民航局依專業及市場實際需求所作判斷。
至於地方民眾擔心花蓮航線停航後，若未來發生重大災變恐缺乏空運支援，交通部官員強調，維持花蓮對外交通「生命線」是政府責任，遇有緊急狀況，交通部將隨時做好陸、海、空聯合疏運準備，確保必要時能迅速啟動運輸支援。
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