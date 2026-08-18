高壓停留日韓 賈新興直呼不妙：低壓帶+偏強西南季風、台中以南降雨多

「不妙，太平洋高壓仍停留在日韓」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天起至下周一受低壓帶及偏強西南季風影響，天氣不穩定，台中以南降雨偏多。此外，觀察周四後熱帶系統的發展。

近期天氣趨勢，他說，明天至周六，受低壓帶影響。其中，明天北北基宜有局部雨，苗栗以南有零星短暫雨，午後苗栗以南及花東有局部短暫陣雨。周四，台中以南及花東有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周五至周日，受偏強低壓帶影響，台中以南有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興說，周五，嘉義以南及台東有短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周六，台中以南及花東有局部雨，午後各地有局部陣雨。周日，全台有局部陣雨。下周一，彰化以南及花東有局部雨，午後各地有陣雨。下周二，台南以南及台東有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周三至下周四，清晨台南以南沿海有零星短暫雨，午後台中以南有零星短暫雨。

賈新興表示，9月1日至15日，台灣降雨轉以偏多的機率較高，之後至9月底，彰化以南降雨轉以偏少的機率較高， 台中以北仍以偏多雨的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。