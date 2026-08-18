明起全台連日壞天氣 沙德爾颱風將生成下周恐襲沖繩 路徑仍有變數

受低壓帶偏東風影響，深夜至上午有對流雲系移入東部及北部地區，局部有短暫陣雨發生，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，到了白天降雨稍趨緩，不過大台北東側、宜蘭局部仍有陣雨機會。

今天環境水氣多，他說，大台北、東部為多雲有短暫陣雨天氣，桃園以南為多雲到晴天氣。午後受熱力作用，山區、中南部內陸地區有雷陣雨發生機會，南投至高雄近山區局部有短時大雨機會，平地局部亦有短暫陣雨機會。各地高溫普遍33至35度，西半部局部有36度左右高溫機會。

台灣位處於季風低壓槽內，且槽內有兩個熱帶擾動在發展，薛皓天表示，熱帶擾動94W位處於菲東外海至台灣東南側海域，95W位於南海至台灣西南側海域。94W可能明天起影響台灣，預估強度為一般低壓或熱帶性低氣壓，成颱機會仍低。95W受南海暖濕水氣影響，預估強度為熱帶性低氣壓，且影響範圍大致為海南島及廣東沿海一帶，對台灣無影響。

薛皓天表示，明天94W預估位於台灣東側海域，環境水氣多、不穩定度高，北部、東部為陰時多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，新竹以北為多雲到晴天氣，午後台中以南山區及內陸地區有雷陣雨機會，平地局部亦有短暫陣雨，且大台北山區雨勢也會稍明顯，偶有短時較大雨勢機會。

他說，周四94W通過逐漸往中國沿海移動，南海的95W亦將逐漸發展並且往海南島、廣西方向移動，台灣仍位於季風低壓槽內，大氣狀態不穩定，各地為陰陣雨天氣，容易有熱對流發展帶來雷陣雨，且局部有短時較大雨勢發生機會，預估北部及南部地區降雨稍明顯，預估降雨量可來到大雨等級。

薛皓天表示，周五隨著季風低壓槽稍往中國內陸收，94W也進入中國內陸，95W位於海南島附近，整個季風低壓槽位置也將北上至華南內陸地區，台灣附近為受低壓帶影響，環境為西南風，風速較強，迎風面中部以南至恆春半島為陰陣雨或雷雨天氣，其餘地區多雲到陰局部偶陣雨，午後受熱力作用，各地有陣雨雷雨，中部以北及山區降雨轉趨明顯，持續注意熱對流帶來的短時大雨。

周末持續受大低壓帶影響，薛皓天表示，環境為西南到偏南風，中部以南地區受西南風水氣影響，天氣為陰陣雨或雷雨，時不時都有對流系統移入帶來陣雨發生，尤其高屏地區預估有短時大雨發生，中部以北及東北部為多雲到晴天氣，午後受熱對流發展將有雷陣雨並伴隨偶較大雨勢。

本周天氣不穩定性高，各地皆有陣雨或雷雨發生，薛皓天表示，尤其下半周北部及南部注意降雨的影響。

另外，他說，太平洋上在關島附近有92W在發展，預估在周四前後有機會增強為第18號颱風沙德爾，預估朝西北方向移動，於下周中期接近琉球群島並通過。目前系統尚未生成，路徑變化仍大，待後續觀察。不過，若太平洋出現颱風，高壓系統出現機會就降低，目前這趨勢變高，預估到了8月底天氣狀況仍不穩定，持續追蹤最新天氣資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。