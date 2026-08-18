戒檳10年仍確診口腔癌第四期 醫提醒：高風險族群別忽略口腔檢查

一名50多歲蕭姓男子戒除檳榔已超過10年，去年因口腔及頸部出現腫塊、疼痛難耐就醫，確診已是第四期口腔癌。新竹台大分院腫瘤醫學部醫師張景程提醒，戒檳可降低罹患口腔癌風險，但曾有吸菸、嚼食檳榔習慣者，即使戒除多年，仍應定期接受口腔檢查，留意口腔變化。

蕭男回憶，去年開始發現口腔及頸部出現腫塊，起初以為只是小問題，沒有立即就醫。隨著疼痛愈來愈劇烈，甚至連喝水都十分困難，才趕赴急診面對第四期口腔癌的診斷。

他說，當下真的很害怕，他就自己一個人，一度快走不下去了。

確診後，新竹台大醫療團隊立即啟動跨科整合治療，由耳鼻喉部、整形外科、腫瘤醫學部及放射腫瘤科共同擬定治療計畫，並結合個案管理師、營養師及社工師等專業團隊提供完整照護，協助病人完成手術、化學治療及放射治療，目前病情已獲穩定控制。

完成治療後回想這段歷程，蕭男說，如果早知道菸檳的傷害會跟著一輩子，當初絕對不會碰。

張景程表示，世界衛生組織旗下國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer, IARC）早在2003年已將檳榔列為第一級致癌物，與菸品同屬明確致癌因子。檳榔造成的細胞傷害具有長期累積效應，從接觸致癌物到癌症發生，可能歷經數十年。

戒除檳榔後，罹癌風險會隨時間逐漸下降，但無法立即消除過去累積的細胞損傷，因此，即使戒除檳榔多年，臨床上仍可能發生口腔癌，曾有吸菸、嚼食檳榔習慣者仍不可輕忽定期口腔檢查的重要性。

張景程表示，口腔癌治療並非完成手術或放射治療、化學治療就告一段落，病人術後常面臨外觀改變、語言功能受損、咀嚼及吞嚥困難、營養不足等挑戰，後續仍需接受重建手術、復健及長期照護。透過跨專業團隊合作，不僅著重疾病治療，也協助病人逐步恢復生活品質，重返正常生活。

張景程提醒，口腔癌是少數可透過篩檢早期發現、早期治療的癌症，建議民眾掌握三項重點，包括遠離致癌因子。 戒除檳榔、戒菸及避免過量飲酒，是降低口腔癌風險最有效的方法。

以及留意口腔警訊。 若口腔潰瘍超過2週未癒合、出現紅白斑、不明腫塊、吞嚥疼痛、嘴巴張不開或頸部出現異常腫塊等情形，應儘速就醫檢查。

還有定期接受篩檢，政府提供符合資格民眾每2年1次免費口腔黏膜檢查，可有效降低晚期口腔癌發生率及死亡風險。曾有吸菸、嚼食檳榔習慣者，即使已戒除多年，仍應依醫師建議定期接受檢查。

新竹台大分院呼籲，遠離菸、檳及過量飲酒，是預防口腔癌最有效的方法。戒除檳榔任何時候都不嫌晚，曾有吸菸、嚼食檳榔習慣者更應定期接受口腔檢查。若口腔出現異常變化，切勿自行塗藥或拖延就醫，應儘速接受專業評估，把握治療黃金時機，守護口腔健康。