Joeman「半夜牛肉麵」掀議 腎臟科醫師勸退直指太傷身

知名YouTuber Joeman被前女友蕭伊爆料感情不忠，交往期間對方多次提及「加分」、「扣分」，甚至半夜要求女方趕過去幫他「加熱」牛肉麵，引起討論。郭綜合醫院腎臟內科主治醫師吳政哲在Threads發文，他表示，到底為什麼半夜4點要吃牛肉麵？身為腎臟科醫師，他想說，「大家應該盡量避免」。

如果睡前吃太鹹，可能隔天早上眼皮浮腫，甚至雙腳水腫。吳政哲表示，主要的原因是腎臟也需要配合身體休息，睡覺的時候身體會減少尿液製造，此時身體排鈉（鹽）的功能也會降低。如果睡前攝取了太多鹽分，就會造成血壓偏高以及水腫的現象，「鹽的滲透壓會留住水分，累積在身體各處」。

吳政哲表示，一碗牛肉麵的鈉含量經常可以高達2500mg，已經超過一整天的鈉離子建議攝取量了。健康人白天吃可能沒什麼不舒服，但睡前吃甚至是半夜吃，就很容易發生輕微水腫的問題，這也是身體的一種警訊。「大家記得不要在半夜叫別人煮牛肉麵給你吃」。

網友表示，「很跟的上時事的衛教」、「身為之前在內科，真的半夜不能吃牛肉麵，精緻澱粉加上牛肉湯跟牛肉，不是開玩笑的」、「真的別半夜吃牛肉麵，也別半夜請人煮牛肉麵，除了有助感情維持外，對健康也很重要，望周知」、「所以半夜真的不要叫別人煮牛肉麵，尤其對方如果剛好是腎臟科醫師，會被念到比湯還鹹」、「半夜就好好睡覺，吃什麼牛肉麵」、「大半夜煮牛肉麵的浪漫，腎臟醫師一句話直接打回現實。2500毫克的鈉，吃完隔天腫到連雙眼皮都不見，這浪漫的代價有點高」。