快訊

明起全台連日壞天氣！沙德爾颱風將生成 下周恐侵襲沖繩

Joeman「半夜牛肉麵」掀議 腎臟科醫師勸退直指太傷身

賴總統宣布普發1萬 釋昭慧：又要來個無差別大撒幣了

聽新聞
0:00 / 0:00

Joeman「半夜牛肉麵」掀議 腎臟科醫師勸退直指太傷身

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
一碗牛肉麵的鈉含量可高達2500mg，超過一整天的鈉離子建議攝取量。示意圖。圖／123RF
一碗牛肉麵的鈉含量可高達2500mg，超過一整天的鈉離子建議攝取量。示意圖。圖／123RF

知名YouTuber Joeman被前女友蕭伊爆料感情不忠，交往期間對方多次提及「加分」、「扣分」，甚至半夜要求女方趕過去幫他「加熱」牛肉麵，引起討論。郭綜合醫院腎臟內科主治醫師吳政哲在Threads發文，他表示，到底為什麼半夜4點要吃牛肉麵？身為腎臟科醫師，他想說，「大家應該盡量避免」。

如果睡前吃太鹹，可能隔天早上眼皮浮腫，甚至雙腳水腫。吳政哲表示，主要的原因是腎臟也需要配合身體休息，睡覺的時候身體會減少尿液製造，此時身體排鈉（鹽）的功能也會降低。如果睡前攝取了太多鹽分，就會造成血壓偏高以及水腫的現象，「鹽的滲透壓會留住水分，累積在身體各處」。

吳政哲表示，一碗牛肉麵的鈉含量經常可以高達2500mg，已經超過一整天的鈉離子建議攝取量了。健康人白天吃可能沒什麼不舒服，但睡前吃甚至是半夜吃，就很容易發生輕微水腫的問題，這也是身體的一種警訊。「大家記得不要在半夜叫別人煮牛肉麵給你吃」。

網友表示，「很跟的上時事的衛教」、「身為之前在內科，真的半夜不能吃牛肉麵，精緻澱粉加上牛肉湯跟牛肉，不是開玩笑的」、「真的別半夜吃牛肉麵，也別半夜請人煮牛肉麵，除了有助感情維持外，對健康也很重要，望周知」、「所以半夜真的不要叫別人煮牛肉麵，尤其對方如果剛好是腎臟科醫師，會被念到比湯還鹹」、「半夜就好好睡覺，吃什麼牛肉麵」、「大半夜煮牛肉麵的浪漫，腎臟醫師一句話直接打回現實。2500毫克的鈉，吃完隔天腫到連雙眼皮都不見，這浪漫的代價有點高」。

Joeman 牛肉麵 腎臟

延伸閱讀

Joeman爆半夜討牛肉麵！網翻《我可能不會愛你》經典橋段 笑虧：是壞壞男

外國人吃台灣熱銷泡麵掀「儀式感」話題！網友熱議正確泡法

躺著就燃脂！營養師教「空腹睡眠減肥法」：掌握8原則不必挨餓

每晚睡不到7小時恐老化、早衰不孕 醫揭「5種失眠」調理

相關新聞

準熱帶低壓有機會穿越北台灣上空 明起午後大雷雨開轟

低壓將靠近，明天起雨勢增。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，位於菲律賓東方海域的94W，未來幾天會將逐漸增強，有機會成為熱帶低壓，並將沿著太平洋高壓邊緣朝西北移動，預計明天至周四通過台灣東部海域、北部海域，有機會直接穿越北台灣上空。

雙旋共舞！本周將有2熱低發展⋯它朝台灣逼近 這4天降雨最顯著

雙旋共舞。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬結果顯示，本周在南海及菲島以東的海域，都有可能有新的熱帶擾動生成或發展訊號發生。其中，在南海海域的95W，有機會再增強為熱帶性低氣壓，後續將往西朝海南島前進，對台灣並無直接影響。而在菲島東北外海的另一個熱帶擾動94W，也有機會再增強為熱帶性低氣壓，且朝向台灣移動過來。

Joeman「半夜牛肉麵」掀議 腎臟科醫師勸退直指太傷身

知名YouTuber Joeman被前女友蕭伊爆料感情不忠，交往期間對方多次提及「加分」、「扣分」，甚至半夜要求女方趕過去幫他「加熱」牛肉麵，引起討論。郭綜合醫院腎臟內科主治醫師吳政哲在Threads發文，他表示，到底為什麼半夜4點要吃牛肉麵？身為腎臟科醫師，他想說，「大家應該盡量避免」。

好梨挑選指南看這查 6大水梨品種接力登場

從夏天一路吃到秋天，哪種水梨是你的最愛？農業部表示，每年6月中到10月，清甜、多汁又爽脆的水梨陸續上市，一口咬下滿滿水分，冰冰涼涼吃更消暑。

【專家之眼】一種愛魚 其心各異？

近來社群媒體上陸續出現探討有關吃魚問題的正負評價，由於該議題涉及營養、健康、環保、生態和食安等範疇，影響深遠；作為長期對魚類及相關產業的觀察者，謹提出些看法及建議，希望有助於釐清問題，讓魚類繼續為人類的生活和生存做出正向貢獻。

明起全台連日壞天氣 沙德爾颱風將生成下周恐侵襲沖繩 路徑仍有變數

受低壓帶偏東風影響，深夜至上午有對流雲系移入東部及北部地區，局部有短暫陣雨發生，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，到了白天降雨稍趨緩，不過大台北東側、宜蘭局部仍有陣雨機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。