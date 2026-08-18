東部海域規模4.0地震 最大震度2級

雙旋共舞。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬結果顯示，本周在南海及菲島以東的海域，都有可能有新的熱帶擾動生成或發展訊號發生。其中，在南海海域的95W，有機會再增強為熱帶性低氣壓，後續將往西朝海南島前進，對台灣並無直接影響。而在菲島東北外海的另一個熱帶擾動94W，也有機會再增強為熱帶性低氣壓，且朝向台灣移動過來。

2026-08-18 05:56