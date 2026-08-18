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東部海域規模4.0地震 最大震度2級
今（2026）年8月18日07時26分21秒，臺灣東部海域發生規模4.0地震，震源深度約39.9公里，位置位於臺東縣政府東北方約71.4公里海域。此次震央屬於淺層地震，搖晃感主要集中在東部沿海附近地區。
最大震度2級地區:臺東縣
此地震最大震度為2級，出現在臺東縣長濱鄉。2級的輕震多數人可感受到搖晃，室內懸掛物和電燈會輕微搖晃，靜止車輛也會有輕微移動。該級震度不太可能造成結構性損害。
最大震度1級地區:花蓮縣
花蓮縣部分地區感受到1級微震，為靜止時可感覺微小搖晃的程度，影響輕微。
由於此次地震震度皆未達3級以上，尚無須啟動特殊震後應變措施。提醒民眾在地震發生時，應保持冷靜，室內請避開窗戶及懸掛物，採取趴下、掩護、穩住的基本防震動作。室外則應注意周圍環境安全，避免靠近危險建築物或可能掉落物。
此外，地震過後請民眾檢查家中水、電、瓦斯管線是否正常，盡量避免使用電梯，保持通訊暢通並聽取官方災害資訊，確保自身安全。
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