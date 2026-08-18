明起熱對流發展恐遍地開花 專家：本周是大低壓帶下半場 降雨不限午後

天氣將愈來愈差。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨天、今天季風低壓槽中的擾動還在逐漸發展階段，低壓槽東端有94W存在並且逐漸向西北移動，在南海北部可能會有另一個擾動環流中心建立。台灣大致位於季風低壓槽北側，大環境風向偏東，東半部有迎風面局部短暫陣雨，西半部熱對流發展較為旺盛，尤其新竹以南地區可能局部大雷雨。

明天、周四留意季風低壓槽中擾動的發展變化，吳聖宇表示，94W可能經過台灣東北方海面後逐漸趨向浙江、長江口一帶北上，由於可能會較為接近台灣，是否有發展的機會需要特別留意。南海的另一個擾動也將逐漸加強，緩慢向廣東沿岸靠近。

他說，隨著兩個擾動向北發展，季風低壓槽往西北調整到大陸東南沿岸，台灣剛好位於槽中，大氣環境不穩定，熱對流好發而旺盛，由於低壓槽內風力較弱且風向紊亂，熱對流發展擴散影響的範圍可能會是遍地開花的型態，且會有局部大雷雨。降雨時間不僅在午後，其他時間也可能有短暫陣雨。

吳聖宇表示，周五到周末94W已經繼續往北發展而去，南海的擾動也該進入，季風低壓槽整體會北抬深入華南，太平洋高壓邊緣趁勢會來到台灣以東，台灣附近大致為偏南風，水氣偏多，大氣狀態也還是不穩定。嘉義以南、恆春半島、台東地區又會有比較明顯的迎風面降雨，其他地方持續要留意午後大雷雨出現的情況。

天氣何時才可望好轉？他說，最快要等到下周一之後，太平洋高壓外圍才終於有機會擴展到台灣上空，天氣型態也才總算比較穩定下來，結束白海豚颱風過後長達2周之久的低壓帶影響過程。

「本周是大低壓帶的下半場」，吳聖宇說，天氣型態跟上周不太相同，更複雜且變數更多，除了大環境風向變化幅度大之外，還涉及到熱帶擾動的發展變化，預報隨時可能會有調整，留意最新的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。