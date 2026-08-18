【專家之眼】一種愛魚 其心各異？

近來社群媒體上陸續出現探討有關吃魚問題的正負評價，由於該議題涉及營養、健康、環保、生態和食安等範疇，影響深遠；作為長期對魚類及相關產業的觀察者，謹提出些看法及建議，希望有助於釐清問題，讓魚類繼續為人類的生活和生存做出正向貢獻。

魚類能提供優質蛋白質、長鏈ω-3脂肪酸EPA和DHA以及多種維生素與礦物質，對人體健康非常重要；適量吃魚可以帶來保護心血管、增進大腦健康以及補充優質蛋白質等好處，是食品界及醫界普遍共識。

全球超過4億人口倚賴魚類當補充動物性蛋白，主要來自野生捕撈與水產養殖供應；目前全球直接供人類食用的魚類消費量達到1.76億噸，人均年消費達21.4公斤，充分展現魚類對於糧食安全和營養的重要性。然而氣候危機、環境退化、經濟衝擊以及國際政治動盪不安，正在影響魚類供應體系的可持續性和整體運作，對全球魚類穩供投下變數。

過去魚類供應主要仰賴海洋捕撈，後因過度捕撈，環境汙染，破壞海洋食物鏈，全球超過三分之一魚類資源已被過度捕撈，使得野生魚類資源量銳減。為此全球實施嚴格的捕撈暨配額限制，海洋捕撈改由著重開發利用轉為責任制管理養護，已漸恢復海洋魚類資源量。

目前全球超過一半的魚類產量來自水產養殖，已經超過野生捕撈，預計到2030年，水產養殖將供應全球近三分之二的食用魚。只是養殖漁業想要永續發展，亦存在諸多待克服之處。

例如養殖魚類飼料主要來自海洋魚類，通常生產1公斤養殖鮭魚需要2-3公斤魚飼料，其中大部分來自野生捕撈魚類，如鯖魚、鯷魚或沙丁魚等，這些原料魚中，有很多是瀕危物種或具重要生態意義，過度使用會導致資源枯竭，並破壞海洋食物網，還有水產養殖爆發大規模疫病威脅以及來自氣候變遷的影響等等。

近年來透過推動養殖飼料原料暨效率改進，以及深海養殖，零廢棄、循環式的陸基養殖系統，養殖漁業產生的負面影響已大幅改善，未來養殖漁業發展目標將著重在養殖健康且不破壞當地生態系統的魚類。

隨著外食、外賣、蔬食人口增加，減少了食魚機會也錯失食魚帶來的好處，年輕族群尤其明顯。民眾不喜食魚主要原因包括：細刺太多；處理太麻煩；價格太貴；不會烹飪；資訊不明，挑選永續海鮮不容易；魚體有魚腥味，臭土味等等。

為解決這些問題，科學家利用基因編輯技術，培育出不會改變魚的味道或口感的無刺魚；業者針對特定菜餚出售特定部位，無需購買整尾魚；消費者透過包裝上掃碼可學習烹飪技巧；提供更多元便捷的即時食材，預製魚等；對於魚體臭土味，也可透過改進飼養密度暨水質環境，或在出售前先在流動清水裡蓄養數日消肚後再出售；這些都有助民眾對魚類的選購。

整體而言，攝取魚類的好處超過潛在風險，只要用對方法（如去除內臟再攝取，注意保鮮等），買對魚（如購買經第三方機構如BAP、ASC或MSC國際認證魚類），吃對魚（如多食小型魚種，如鯖魚、四破魚、秋刀魚、肉鯽魚等，少食海洋食物鏈頂端的大型魚類如鮪魚、旗魚、油魚、鯊魚等），在兼顧環境維護與產業永續下，會給消費者帶來既美味又健康的體驗！