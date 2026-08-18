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雙旋共舞！本周將有2熱低發展⋯它朝台灣逼近 這4天降雨最顯著
雙旋共舞。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬結果顯示，本周在南海及菲島以東的海域，都有可能有新的熱帶擾動生成或發展訊號發生。其中，在南海海域的95W，有機會再增強為熱帶性低氣壓，後續將往西朝海南島前進，對台灣並無直接影響。而在菲島東北外海的另一個熱帶擾動94W，也有機會再增強為熱帶性低氣壓，且朝向台灣移動過來。
他說，在整個大低壓帶內的熱帶擾動，水氣增多，大氣不穩定，都會使得降雨的機會增高。自今天起至下周二，其中，周五至下周一台灣降雨影響將會最為明顯，局部地區的降雨集中且顯著。
至於，這2個熱帶擾動後續會不會再增強為颱風，他說，目前評估，有利發展環境並不支援，成颱機會相對都是較小的。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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