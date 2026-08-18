低壓帶影響2縣市大雨特報 吳德榮：明起6天劇烈降雨 關注熱帶擾動發展

今天仍受低壓帶影響，大台北、東半部水氣增多轉有局部短暫降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，大氣不穩定，北部山區及中南部午後有強對流發展，高溫微降，仍偏熱。北部25至36度、中部25至36度、南部25至36度、東部24至35度。

中央氣象署發布大雨特報，低壓帶影響，新北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，北海岸及花東地區亦有局部較大雨勢發生，注意瞬間大雨及強陣風，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

吳德榮表示，明天至下周一低壓帶緩慢北移，通過台灣，大氣更不穩定，降雨更為明顯。白天未降雨前仍偏熱，不定時有強對流發展，常伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，要注意短期的天氣訊息及特報。下周二至下周四太平洋高壓漸增強，各地晴朗炎熱，午後山區偶有局部降雨的機率。

關於颱風消息，他說，周四起關島東方有熱帶擾動醞釀發展，朝西北前進，下周二至下周四路徑略往西調整，在琉球附近北轉，未必會靠近台灣。但為期末模擬，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。