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不堪虧損… 繼華信後 立榮申請停飛花蓮

聯合報／ 記者胡瑞玲王思慧／連線報導
華信和立榮航空相繼提出停飛花蓮線的申請，若民航局最後通過，未來花蓮的三條國內航線恐全斷。記者余承翰／攝影
華信和立榮航空相繼提出停飛花蓮線的申請，若民航局最後通過，未來花蓮的三條國內航線恐全斷。記者余承翰／攝影

華信航空申請停飛高雄至花蓮與台中至花蓮航線後，立榮航空也向民航局申請停飛台北至花蓮航線，三條飛花蓮的國內航線全提出申請，民航局昨證實已經收到，正在審查中。花蓮縣觀光處表示，中央應考量東部交通平權與災後運補需求，空運交通不能斷，將向中央積極爭取。

北花平均載客率下滑至24%

三條飛花蓮的國內航線載客量不佳，立榮表示，北花載客率不斷下滑，去年台北至花蓮航線平均載客率僅百分之廿九，今年上半年再下滑至百分之廿四，七月暑假期間也僅百分之十七，加上多年來國內線各項營運成本遽增，票價卻凍漲廿六年未能反映，長期虧損經營，近來又受國際油價飆漲影響，加劇虧損擴大，盼停飛台北至花蓮航線。

為減少北花航線虧損並鼓勵乘客搭乘，立榮去年配合花蓮縣政府推動台北至花蓮航線獎勵增班計畫，每日飛航一班往返，並與花蓮縣政府及旅遊產業協力推廣觀光，但成效有限。

業者盼將運能轉至離島航線

立榮坦言，近年來除北花航線外，其餘離島航線平均載客率達八成以上，其中，又以金門航線需求最高。考量北花航線運需求低，但離島航線有運能需求，為使有限的航空資源能獲得較佳運用，已於六月底向民航局提出台北至花蓮航線停航申請，盼能將運能轉至離島航線。

華信航空董事長陳大鈞早在今年四月就對外指出，花蓮航線「飛一班虧損一班」，高花及中花航線整年虧損七千萬，去年十一月十五日還曾出現高花去程僅五人、回程七人的慘況，直呼「幫乘客買自強號車票都划算」。

花蓮航線嚴重虧損，為鼓勵民眾搭乘，陳大鈞還與南部知名夜市叫賣哥合作，但任憑叫賣哥喊破喉嚨喊價，一張高雄至花蓮的來回機票下殺到八百元，仍乏人問津。華信四月喊出停飛花蓮航線後，六月下旬隨即向民航局提出停飛申請。

目前國內唯二飛花蓮航線的華信和立榮相繼提出停飛後，若民航局通過，未來花蓮空中交通運輸將消失。民航局表示，初步審核華信停飛申請後，請華信補充資料；立榮航空部分，已收到其停飛申請，目前正審查評估中。

花蓮 立榮 華信 航線

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