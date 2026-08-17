肺炎仍居死因第3！立委籲擴大肺鏈公費接種納50歲以上 疾管署：待評估

衛福部去年國人十大死因統計，肺炎位居國人死因第三位。跨黨派立法委員楊瓊瓔、王正旭、王育敏、陳昭姿、陳菁徽、許宇甄及廖偉翔今共同舉辦「肺炎防治現況與政策優化」公聽會，全面檢視現行肺炎鏈球菌疫苗政策。

立委楊瓊瓔指出，目前疾管署以今年4成、明年4成5為接種率目標，但流感已經超過5成，肺鏈還有進步空間。另一方面專家也提出，侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)主要流行血清型會隨時間及疫苗接種政策持續改變，未來肺炎鏈球菌疫苗策略也應以台灣本土流行病學監測資料為基礎，依實際流行血清型趨勢滾動調整，規劃最適合台灣的接種策略。

楊瓊瓔強調，對於目前尚未符合公費資格、但仍具有感染後重症、死亡風險的族群，楊瓊瓔也希望政府進一步評估擴大公費接種範疇，包括COPD、慢性病族群等，並可參考美國ACIP建議，研議50歲以上族群接種政策，補強目前仍未被充分保護的高風險族群，幫助降低疾病惡化和後端醫療支出。

立委陳昭姿強調，超高齡社會如何降低不健康餘命和醫療負擔，有效的預防可以降低後端的醫療支出。立委王育敏表示目前仍有317萬公費長者未完成接種，如何提供主動式的施打服務完善肺鏈施打政策。立委陳菁徽指出肺炎病況常因惡化出乎意料，國際上對施打對象的選擇也有再進一步討論的空間和可行性，可以考慮邀請名人共同推動政策，讓更多民眾知悉。

立委廖偉翔提醒，長者是肺炎重症防治最關鍵的族群，死亡5至8%，如果接種率不提升無法落實保護長者的美意。立委許宇甄表示，台灣65歲以上人口占20%，早期預防成本效益最佳，新型肺鏈疫苗可以涵蓋更多IPD的型別的保護，接種率如何提升到50%需要更多政策優化。立委王正旭談及王永慶過去在民國96年開始捐贈肺炎疫苗連續12年115萬劑，提供給75歲長者施打，因曾感染肺炎深知長者施打疫苗的重要性。

成大醫院家庭醫學部教授吳至行表示，減少住院可以降低醫療支出，住院病房費、看護費、陪伴、照護或相關醫材等溢出的都是醫療社會成本，針對相關醫療院所提供假日施打獎勵，並提醒居家照護的病人是否也應納入公費對象，NIIS系統應將民眾自費施打的知悉也應納入，最後建議收集更多實證作為政策判斷的依據。

林口長庚醫院副院長邱政洵強調，提升施打率是預防肺炎的重中之重，長者疫苗施打仍有很大進步空間，目前多數依賴基層診所對健康老人的溝通，對而非健康老人如長照機構、安養中心等長這如何提高可近性應思考解方，以美國來說施打對象是50歲以上，還有共病如心臟病、COPD、氣喘、肝病等族群也都有納入，未來可依更多疫苗經濟學的研究來推估，2歲到18歲先天免疫缺損的族群，建議也應盡速納入。

林口長庚醫院感染醫學科黃景泰教授談到肺炎的診斷和治療仍有缺口，侵襲性肺炎經常被忽視，擴大接種點位，以及和其他共病醫學會合作，提升民眾疾病風險意識和主動接種意願。第一線疫苗施打上，目前各醫院可能接種疫苗的流程須轉疫苗門診，各機構各不相同，如果在醫療院所內的行政流程如果有標準化的流程會更有幫助。

衛福部次長林靜儀說，肺炎疫苗接種降低傳染病重症和死亡是重要的公衛議題，近幾年因流感、新冠等國人出現疫苗接種疲勞，如何透過溝通讓民眾知曉疫苗接種的重要性和幫助，未來也會在整體宣導面上提供民眾更多正確的知識和資訊，避免民眾誤解提高疫苗施打政策的效益。

疾管署長羅一鈞強調，今年8月為止161例死亡相較去年同期是下降的，發生率仍集中在高齡族群，特別在75歲以上還是持續上升，接種率大約3成6，50至64歲的施打成本效益需再評估討論，今年更換單劑型疫苗後年底目標可達到40%，九月等健康幣上線，也會搭配推廣疫苗施打，目標明年年底達到45%。

羅一鈞表示，針對IPD風險族群和專家提到2至18歲免疫低損等專家建議族群會提到ACIP討論，是否將肺鏈指標列入大家醫計畫和長照機構，須再進一步溝通討論。後續針對團體接種策略研擬更多方案。針對疫苗成本效益研究會再透過國科會進行，機構肺鏈接種策略或指標訂定也會再進一步和健保署討論。

疾管署長羅一鈞強調，目前肺炎鏈球菌疫苗接種率約3成6，50至64歲的施打成本效益需再評估討論，今年更換單劑型疫苗後年底目標可達到40%，九月等健康幣上線，也會搭配推廣疫苗施打，目標明年年底達到45%。