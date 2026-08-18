逾半成人過重 就醫減重僅3成

最新國人肥胖認知調查報告出爐，近三成五肥胖受訪者從未嘗試減重，即使試著減重，尋求專業醫療協助者仍不到三分之一。台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，國外研究證實，腰圍每多一公分，未來罹患心血管疾病風險增加百分之二，別讓腹部肥肉拖垮了人生。

國健署副署長魏璽倫說，台灣成年人過重及肥胖率攀升至百分之五十點三，等同每二名成年人中有一人體重超標。肥胖不只是影響外觀，過多脂肪組織將導致身體長期慢性發炎，進而增加高血糖、高血壓、血脂異常等代謝疾病風險。

此外，在國人十大死因中，就有五項與三高有關，每年逾六點二萬人死於三高相關疾病。在健保支出上，四分之一健保醫療用於慢性病防治與照護，每年三高藥費就用掉了五百多億元。

報告顯示，近六成肥胖受訪者不瞭解肥胖相關共病，三成五肥胖或過重者從未嘗試減重。曾嘗試減重的肥胖民眾中，九成採用運動與飲食控制，但其中百分之七十六點六因意志力不足而陷入困境。

調查發現，已採取減重，且對共病認知高的過重與肥胖民眾中，願尋求專業協助的比率也偏低，不到三成二。

林文元強調，肥胖成因眾多，涉及飲食、活動量、睡眠、壓力及生理機制等多重因素，可尋求專業醫療評估，才不會陷入復胖惡性循環。

味全龍球員吉力吉撈．鞏冠則分享自身體重管理經驗，他說，最簡單方式就是每天早晚測量體重，掌握變化，發現狀況異常，應尋求專業醫師評估，透過正確方法來管理體重。