國衛院抽血「雙門檻」判讀 可揪高風險胰臟癌

多數胰臟癌患者於確診時已至晚期，五年存活期偏低，如何及早且精準找出高風險癌友，為腫瘤界努力方向。國衛院、成大、高醫附設醫院等研究團隊提出「雙門檻」判讀模式，準確率達百分之八十八，只需抽血檢測，掌握「醣類抗原19-9（ＣＡ19-9）」數據，就可找到「隱形」高風險患者。

國衛院副院長許惠恒表示，腫瘤學界常以人類血液ＣＡ19-9濃度高低，作為胰臟癌腫瘤標記，數據愈高，腫瘤惡化程度愈高，預後也更差，低於卅七U/mL存活率相對較高。然研究發現，約有一成胰臟癌患者受到基因變異影響，即使癌症病情嚴重，ＣＡ19-9仍維持在極低數值。

研究團隊分析這兩家醫學中心於二○一三年至二○二三年間接受治療的胰臟癌友，收集六一五名患者臨床數據，比對ＣＡ19-9數值及患者存活之間的關連性，結果證實ＣＡ19-9太低仍須持續回診。

研究發現，ＣＡ19-9介於七至卅七U/mL患者，中位整體存活期為廿三點二個月；卅七至二○○U/mL者，中位存活期約廿二個月。至於超過二百U/mL患者，平均存活期最低，只有十二點八個月。令人意外的是，ＣＡ19-9低於或等於七U/mL的胰臟癌患者，平均存活期僅十三點五個月，高低兩端患者的預後同樣不好，形成「Ｕ型」風險曲線。

國衛院癌症研究所助研究員級主治醫師蘇勇曄說，ＣＡ19-9數值太高、太低個案存活時間均較短，如檢驗數值低於七U/mL，每三個月影像檢查，治療建議搭配癌胚抗原等其他腫瘤指標，配合影像學檢查追蹤。