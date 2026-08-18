肺鏈疫苗搭配健康幣 施打率年底衝4成

去年一萬七四六八人死於肺炎，大都為中老年人，然實施多年公費肺炎鏈球菌接種，成效有待加強，完整施打率僅三成多。專家建議，可比照先前新冠疫苗開打的獎勵措施，透過送口罩、酒精等防疫小物，增加誘因，另增設接種據點，提高可近性。

多名立委昨邀請專家、學者及衛福部官員商討對策，聚焦「提升公費肺炎鏈球菌疫苗接種率」、「檢視現行公費疫苗及接種策略精進作為」、「研議擴大公費肺鏈疫苗接種對象的可行性」等三大議題。

立委王育敏表示，目前六十五歲以上長者完整接種率僅三成六，仍有三一七萬人未能完整接種，如希望明年底前接種率達百分之五十，則需再完成六十七萬名長者接種，這有一定難度。

林口長庚醫院副院長邱政洵建議，提供健康幣、防疫小物等獎勵措施，另開放讓所有長照機構與醫療機構合作，幫住民施打疫苗。再者，放寬二至十八歲罹患癌症、白血病、神經母細胞瘤等免疫力較差患者公費疫苗接種。

成大醫院家庭醫學部教授吳至行表示，近年肺炎感染人數逐年增加，但許多失能失智個案無法外出接種疫苗，建議將居家照護者納入公費接種對象，另讓提供居家醫療的醫療院所醫師進入住家評估長者是否適合接種疫苗。

為降低年長者感染肺炎風險，疾管署簡化公費肺炎鏈球菌疫苗接種，一月十五日新疫苗由原先需施打兩劑，改為一劑。疾管署長羅一鈞表示，健康幣政策預計十月上路，施打疫苗可換健康幣，希望今年底提升至百分之四十，明年來到百分之四十五。