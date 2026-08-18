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合庫、土銀支持選手轉型 退役國手變經理

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

公股行庫長年支持球隊，並且提供球員轉型為銀行員的管道，以合庫土銀為例，相關制度已運作超過四十年。合庫負責培訓的主管觀察，選手的忠誠度高、團隊精神佳，抗壓力也比一般行員有過之而無不及，加上運動員天性較為開朗，與客戶接洽也有優勢，因此對銀行具有正面加乘效果。

合庫有許多退役國手轉換跑道擔任行員的成功個案，包括已退休、現年八十歲的棒球國手，合庫棒球隊前總教練謝明勇，就是在合庫台北分行協理任內退休，他和已退休的經理陳勝次均為成功典範，連同現任北台南分行一等襄理徐國銘等，都是合庫棒球隊選手出身。此外，合庫前主任秘書楊正雄、經理江百清、葉國欽及現任襄理陳慶湮、林淑誼等人，則出身合庫桌球隊。

徐國銘已在合庫卅八年，他在民國七十八年加入球隊時，正逢職棒元年的前一年，但他選擇不打職棒。他表示，他受謝明勇影響很大，「謝教練會鼓勵球員們充實、學習金融常識，還有考金融證照，畢竟打球不是一輩子的事，要有專長」。

徐國銘說，謝明勇是轉型最成功的老前輩，讓很多球員受到啟發，對於轉當銀行員更有信心，加上合庫提供球員轉任行員完善的規畫與福利，球員申請退役後，會先在分行實習最長六個月，熟悉業務後再分發到分行，且穩定的工作環境具有長遠性與保障。徐國銘表示，因為是球員轉任，所以一切業務皆從頭學習。

徐國銘認為，球員的個性、行動力有助於和客戶的互動、不會拘謹，他觀察好幾個轉作銀行員的球員，尤其跑外務很強，適應力、抗壓性也很好，而和客戶透過休閒運動、棒球等話題來聊天，也更能拉近距離。

此外，現任板信商銀的總經理曾學智，也是土銀羽球隊培育的國手，退役後擔任土銀行員，他當過總行業務部、企金部副理，也曾出任三重分行副理、龍潭石門分行經理，而在出任石門分行經理時，還曾經拿下分組競賽的前三名。之後曾學智回到土銀總行任企金部經理、副總，如今擔任板信總經理，轉型成功由此可見，證明了運動員不只活躍在球場，在金融業也能「打」出一片天。

合庫 土銀 國手

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