選手轉戰半導體…資格放寬？運動部：年底通盤檢討

運動部前身教育部體育署，自民國一一二年委託國立高雄大學推動「選手前進半導體培訓計畫」，運動部表示，計畫推動迄今已建立招募、職涯諮詢、企業媒合及在職培訓的完整運作模式，參與企業皆給予高度肯定，至於是否尋求其他輔導運動員轉職的作法，將通盤檢視本計畫辦理情形，再評估。

運動部表示，半導體產業是選手過往從事各該運動訓練過程中較未涉獵的領域，多數選手在評估決定是否參與本計畫時較為保留；其次，雖已有十三人完成跨域就業，仍須持續追蹤到職、職場適應及留任情形、工作地點、薪資、輪班制度、家庭溝通及職涯轉換準備度等。

選手前進半導體培訓計畫執行到明年六月結束，運動部將在今年底通盤檢討成效，並針對選手資格認定、輔導及在職進修機制妥適研議，以提升媒合精準度，並促進長期留任，期望能嘉惠更多優秀運動選手。至於是否尋求其他輔導運動員轉職的作法，將在通盤檢視本計畫辦理情形後，再做評估。

對於引導體育選手投入半導體產業，紓解半導體人才荒。晶圓製造龍頭台積電和封測業龍頭日月光均雙臂歡迎。台積電不評論該計畫，但強調歡迎體保生在完成大學學業後，加入半導體產業，公司會依運動選手的職能及意願，循正式招募管道，進行面試並錄用；也歡迎體專生，透過內部專職人才培訓，投入技術作業產線。日月光也表示歡迎體育選手加入半導體產業，不過，目前招聘員額仍相當有限。