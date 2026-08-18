花旅宿業：若停飛 遊客更不敢來

三條飛花蓮的國內航線相繼申請停飛，業者憂心，航空運輸是花蓮觀光重要命脈，若航線停飛，將衝擊旅遊信心與產業發展。花蓮縣觀光處長余明勲說，航空公司以商業利益考量經營航線無可厚非，但中央應從民眾立場出發，維持花蓮對外交通網絡完整性。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，花蓮有六成旅客來自北部，航空運輸對維持旅遊信心有關鍵作用，當蘇花公路或鐵路因天候、地震中斷時，飛機往往是旅客前往花蓮的重要替代選擇，若未來航空班次消失，民眾在梅雨季或颱風季節規畫花蓮旅遊時，更易打消念頭。她呼籲，中央政府在九月推出旅遊補助時，能將交通成本納入補貼範圍。

對於航線可能停飛，花蓮李姓女子說，花蓮聯外交通長期受天災影響，鐵、公路中斷時有所聞，仍需空中交通作為替代方案。

「花蓮居民不應因市場規模較小而失去交通選擇。」吳姓男子說，若航空公司因經營成本過高面臨虧損，政府應考慮提供適當補貼，維持東部基本交通服務。

不過，也有民眾認為航空運輸競爭力已不如以往。王姓男子說，花蓮飛台北航程雖僅約四十分鐘，但旅客需提前卅分鐘辦理報到，加上往返機場交通時間，未必比火車更方便。

羅姓女子在台北求學時，因火車票難買，經常搭機返鄉，但近年鐵路運能增加，加上機票價格較高，已逐漸改搭火車，且花蓮機場距市區有一段距離，缺乏完善接駁配套，也影響民眾意願。

花蓮縣觀光處長余明勲說，當地震、颱風等災害發生時，航空運輸肩負緊急運補與交通維持的重要功能，國家交通政策應兼顧東西部均衡發展，保障東部居民基本交通權益。

余明勲說，東部民眾若失去空中交通選項，無論返鄉、就醫或商務往來都將受影響。

花蓮航空站目前台北、台中、高雄等國內航線均正常營運，飛高雄航線每周五班，台北及台中線各每周三班。花蓮航空站代理主任李斯璇表示，花蓮航線平均載客率約三至四成。