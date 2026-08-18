觀察站／交通部不能只會情勒

花蓮航線虧損嚴重，華信、立榮航空相繼申請停飛，顯示航空速度的優勢已比不上其他交通運具。儘管民航局仍在審核停飛申請中，但從載客率低迷來看，交通部對於不符合市場需求的交通政策，應有大刀闊斧重整的勇氣及魄力，而非持續用「社會責任」逼迫業者虧損營運。

華信航空高雄往返花蓮平均載客率僅兩成，台中花蓮約三成，而立榮台北花蓮航線今年上半年下滑至二成四，就連暑假出遊旺季七月，載客率竟僅一成七，顯見航空優勢早已被鐵路、公路運輸取代。

朝陽科大飛航系主任盧衍良指出，東部鐵路大幅提升後，速度不再是航空的優勢，民眾搭乘自強號即可往返台北與花蓮，但搭飛機除票價高昂，還有機場與市區的接駁、提前報到與安檢等候時間，幾無優勢，取消花蓮航線幾乎沒有實質影響。

不論是高鐵公司還是航空業者，交通部、民航局慣以「社會責任」情勒，要求業者不得漲價、自行吞下財務壓力，但這些民營公司雖肩負國人交通載運的責任，政府也沒有理由讓業者持續虧損。

花東礙於仍有陸地交通選擇，不屬於偏鄉航線的補助範疇，若交通部無法在短期內修法，補貼業者減少虧損，又無法回應地方不能停飛的壓力，難道業者就活該自負虧損？學者建議航權分配或許是可以思考的方向。

賴政府高喊「選對的人，走對的路」，並要求其內閣要是「做實事的內閣」，如今台灣交通政策已到重新整理的時刻，賴政府應盡快做出「對的交通政策」。