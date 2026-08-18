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民航局若不讓停飛 學者：可交叉補貼、航權分配

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

經營花蓮航線的華信立榮航空接連申請停飛，學者表示，從近年花蓮航線載客率直直落便能看出，業者因長期虧損只好放棄市場，運能可移轉到完全沒有陸路替代方案的離島航線。也有學者建議從「交叉補貼」或航權分配方向思考。

朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，十多年來東部鐵路大幅升級，民眾搭乘新自強號往返台北、花蓮一趟僅需兩小時多一些；反觀搭飛機除票價高昂，還要加上花蓮機場與松山機場往返市區的接駁，以及提前報到與安檢候機等繁瑣流程，空運速度優勢幾乎被抵消。

盧衍良指出，停航對交通與觀光實質影響有限，至於民眾擔憂停航後若遇天災後山恐淪為孤島，依民航法第六十條規定，遇緊急需要時，民航運輸業須接受交通部指揮辦理疏運事項。

外界預料，交通部民航局可能不會輕易同意停飛，但讓業者持續虧損恐也不盡合理，成功大學交通管理系退休副教授戴佐敏說，民航局若要業者續飛虧損航線，建議比照偏鄉客運補助方式，但不是長期，或航權分配的方向思考，給航空公司較有利潤的航線。

補貼 立榮航空 華信

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