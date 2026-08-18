花蓮航線恐全斷 傅崐萁：國旅警訊、別把問題丟回市場

華信、立榮航空向民航局申請停飛花蓮航線，國民黨團立法院總召傅崐萁昨表示，這不單純是航空公司營運問題，而是台灣觀光產業全面亮起紅燈的警訊，國家今年稅收超收破兆元，滿坑滿谷資源的中央政府，須立即研議必要的航線維持機制。

傅崐萁指出，國內航線一條一條消失，老字號飯店一家一家熄燈，政府仍然對外宣稱觀光持續成長，這樣的說法，人民真的無法接受；最令人憂心的是，這不是單一年度的問題，是台灣觀光逆差連續惡化。

傅崐萁表示，二○二四年，國人出國達一六八四萬人次，來台旅客僅七八五萬人次，觀光人次逆差達八九九萬人次，推估觀光產值逆差約六九二二億元。去年，國人出國創歷史新高，達一八九四萬人次，來台旅客僅八五七萬人次，觀光人次逆差擴大至一○三六萬人次，觀光產值逆差更達約七○○九億元。兩年累計，台灣觀光產值逆差將近一兆四千億元。

傅崐萁說，今年上半年情況也沒有改善。他說，觀光逆差不是冷冰冰的統計數字，是一家家旅行社，一間間飯店，一輛輛遊覽車，一桌桌餐廳，以及千千萬萬觀光從業人員的生計。

他說，如果國際線有市場，航空公司可以賺錢，就更應該思考，台灣國內航線為什麼不能留下來？花蓮、台東、屏東及離島地區的航空交通，難道只能用純粹商業載客率來決定生死嗎？

傅崐萁指出，航空運輸除了商業利益，也具有區域均衡、公共運輸及國土發展的重要功能，花蓮不是沒有需求，而是需要中央政府把交通與觀光放在一起思考。他要求，交通部、觀光署及民航局應立即提出完整方案，不能只把問題丟回市場，丟給航空公司，應從國家整體觀光發展及區域交通政策出發。