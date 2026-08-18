健康你我他／在外嘗陌生食物 飲食要適可而止

前年跟團到越南旅遊，質樸的當地風情很有特色，玩得很開心，也吃了很多在地美食，尤其不太常吃的海鮮料理，入境隨俗，也跟著吃了不少。

旅遊之初還算順利，直到第三天，我的腸胃開始不對勁。坐在遊覽車上不斷想吐，午餐更是一口未吃，車上冷氣很強，我卻反胃到全身冒汗。導遊擔心我體力無法負荷接下來的行程，先將我送回入住的飯店休息，請服務人員幫忙注意我的情況，一有變化便聯絡他，再協助送醫。

我一進房間便大吐特吐，幾乎將所有吃進去的食物全都吐出來。吐完之後，腸胃反倒覺得舒服許多，漸進式地補充一些自備的電解質和水分，再上床好好睡一覺，休息過後，嘔吐症狀總算解除，就好比自行修復一般，完全恢復正常。

當天晚上，導遊囑咐飯店幫我煮一碗清粥當晚餐，為了以防萬一，隔天的飲食也盡量簡單清淡，除了鮮魚湯，再也不敢碰其他海鮮類食物與生食，如此戰戰兢兢，總算平安度過這趟旅程。

我大概不太能適應越南的海鮮美食，因為旅行一時高興，吃進太多不常吃的食物，導致水土不服吧。這次經驗讓我學到教訓，出門在外，飲食要適可而止，切莫貪嘴多吃，適應不良就得遭罪了。