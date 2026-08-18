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吳伯雄跌倒無恙 醫師提醒需觀察事項

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導
國民黨前主席吳伯雄上周六出席肝基會32周年慶活動，不慎跌倒，他昨天特地來到肝基會「報平安」。圖／肝基會提供
國民黨前主席吳伯雄上周六出席肝基會32周年慶活動，不慎跌倒，他昨天特地來到肝基會「報平安」。圖／肝基會提供

88歲國民黨前主席吳伯雄上周六出席肝基會32周年慶活動，上台致詞時不慎在樓梯前跌倒，引發大家關心。避免大家擔心，他昨天特地親自到肝基會「報平安」，並向當天協助攙扶與關懷的護理師致謝。肝基會董事長許金川表示，看到伯公精神奕奕，肝基會全體同仁都非常感動與欣慰。

專長老人醫學、台北榮總蘇澳分院副院長林明憲說，研究統計，老人家最常跌倒地點其實是家裡，約占5成，若跌倒後走路不穩、無法活動、一動就痛等，應懷疑可能是骨折，建議盡速就醫檢查，老人家跌倒不應輕忽，需研判多項症狀有無異常。

大家尊稱為「伯公」的吳伯雄，是肝病醫學之父宋瑞樓教授的妻舅，與肝基會情誼深厚，每年肝基會舉辦周年慶祝活動一定到場。他跌倒後，肝基會工作人員非常關切，也計畫前往探視。伯公為了讓大家安心，說「你們不要來，我來。」昨天上午親自前往肝基會報平安，也特別向當天協助攙扶與關懷他的護理師致謝，請護理師「安心」。

許金川表示，看到伯公精神好，非常感動與欣慰，當天第一線同仁與護理師即時應變與溫柔照護，讓伯公安心，也展現肝基會「以人為本」的服務精神。未來肝基會將持續秉持預防勝於治療的理念，攜手社會各界共同為「消滅肝病」目標努力。

林明憲表示，老人家跌倒時，若身邊沒有家人，往往為事後發現，若身旁有人，通常都會立即攙扶，此時需注意老人家有無喪失意識。若老人家仍有意識，可詢問何處不適，慢慢協助老人家起身，再移動至沙發或椅子坐下。此時，應檢視老人家有沒有撞傷等，發生原因可能是暈眩、肌肉無力等，一時之間天旋地轉。

若老人家失去意識，或失去意識後於一、二分鐘內甦醒，這時不應移動長者，並懷疑可能有頭部撞傷、骨折、心腦血管異常、心律不整等情形，必須送醫檢查。林明憲說，如果老人甦醒後，感覺沒有特殊症狀，但仍需觀察二至三周，如出現意識不清、單側無力、噴射性嘔吐等症狀，應速就醫。

吳伯雄 醫師 蘇澳

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