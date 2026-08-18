健康名人堂／生命中的「若重之輕」與「若輕之重」

他63歲，陪著太太前來就診。太太因為糖尿病與脂肪性肝炎定期追蹤。先生提到記得幾年前也在其他醫院檢查過，告訴他有脂肪肝，所以希望這次也與太太一起安排超音波追蹤。

他的病史與腹部診察並無特別異樣，依據醫療邏輯，我原本並不同意直接幫他安排超音波檢查。但考量他體重有些超重，脂肪肝也確實逐漸成了現代人的健康威脅，所以除了開單檢驗肝功能，也安排夫妻一起做了超音波。

太太還是一樣脂肪肝，但令人十分意外的是，毫無症狀的先生，卻在肝臟左葉發現了一個2.5公分左右的腫瘤，腫瘤邊緣的膽管，還呈現略微擴張的現象。

在「肝內膽管癌」的診斷下，他住院進行進一步一系列的檢查與治療。他接受肝左葉切除，卻發現鄰近的淋巴腺已有轉移現象。傷口復原後，他開始接受全身性治療，包括化療、標靶與免疫治療等。遺憾的是，腫瘤的再發與遠處轉移還是不斷出現，努力了一年多，終於宣告藥石罔效。

一家之主的疑懼與恐慌

他40歲，憂心忡忡帶著在外院健檢的超音波影像前來諮詢。這是他生平第一次健檢，卻意外在肝臟發現一顆9公分大小腫瘤。家庭、孩子，身為唯一經濟支柱的所有考慮，一下子讓他內心充滿了疑懼與恐慌。

雖然種種數據顯示，他沒有肝炎病毒感染，也無肝病家族史，腫瘤看起來不像惡性，為慎重起見，還是安排電腦斷層掃描，卻沒有肯定的結論；再安排核磁共振造影，在腫瘤中央處看到典型的「中心疤痕」，證實就是肝臟僅次於囊腫與血管瘤，第三常見的良性腫瘤「局部結節性增生」。

文獻查考，迄今並無「局部結節性增生」可能轉變為惡性的證據。所以讓他定期追蹤，已過了好多年，腫瘤樣貌一直沒什麼改變，人也持續維持健康狀態。

判斷器官上腫瘤的性質，是消化系統醫師例行工作之一，但內心感受卻常常有很大落差。突然獲知肝臟上有顆9公分腫瘤，病人心情墜入谷底，但藉由現代醫學之助盡釋疑慮，無疑是所謂「舉重若輕」，或說「若重之輕」的最好例證。

9公分與2.5公分的輕重

相反的，比9公分大小應該「輕」很多的2.5公分腫瘤，卻成了人體抵抗力無法承受的重擔，「若輕之重」，讓人意外、遺憾，卻也無可奈何。

客觀來說，醫學一直在進步，對於許多惡性腫瘤，醫療團隊能夠「早期診斷、早期治療」予以根治，但還是有不少癌症並非如此，只能在遇到時盡量處理，處理結果是悲是喜，變數很多，無法完全一概而論。

有一些曾是醫學上束手無策的絕症，科技發展與研究報告顯示，已有不少突破能延長些許壽命。雖然短暫，但對病人及其家屬，卻是無比重要的時光。

整體來說，檢視醫學繼往開來的軌跡，我們還是可以樂觀期待，或許不是什麼病都可證明或化解為「若重之輕」，但盡量協助病人卸下「若輕之重」，應該還是有再加強與優化的希望。

（作者施壽全為安寧照顧基金會董事長、馬偕紀念醫院前院長）