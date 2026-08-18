健康主題館／防失智40歲起跑 專家：要聽得見 走出去 常動腦

失智症新藥陸續問世，為早期阿茲海默症患者帶來希望，但價格、檢查及適用條件有一定門檻。天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑提醒，民眾應注意早期症狀，不要延誤黃金治療期；就算只能使用舊藥，病患跟家屬也不要自我放棄，仍應維持健康生活型態。一般人更應把防線往前拉，「40歲後就是失智預防的重要起跑點」。

台灣引進兩款針對早期阿茲海默症的抗體針劑新藥，作用機制為清除大腦組織內的類澱粉蛋白斑塊，上市剛滿一年，但全台僅約500人接受治療。新藥單一療程高達150萬至180萬元，健保未給付，陳俊佑呼籲，健保署應努力協商藥價，提供給付。

陳俊佑表示，失智防治不能只著眼於確診後的藥物與照護，更應從中年開始進行腦部健康管理，包括學新事物、嘗試新東西。醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）於2024年失智症防治委員會報告提出14項可改變危險因子，；若能妥善介入，全球約45%失智症可能獲得預防或延緩。

退休不是讓大腦也退休

陳俊佑特別點名「聽力」。研究估計，聽力損失與LDL膽固醇過高，各占約7%的失智可調整風險。台灣相關調查也顯示，65歲以上長者約四成有不同程度聽損，但許多人直到「電視愈開愈大聲」、「別人講話常聽不清楚」甚至影響夫妻關係、工作及社交，仍未積極就醫。

「聽不到，久了就不想跟別人講話，大腦接受刺激也跟著減少。」陳俊佑說，聽損不只是耳朵老化，也可能使長者逐漸退出社交圈，建議政府可評估將聽力篩檢納入成人健康檢查，民眾若發現聽力下降，也應接受專業評估，需要助聽器就應配戴；若覺得不好用，應回診調整，而不是乾脆放棄。

除了「聽得見」，還要「走出去」。陳俊佑指出，退休後若生活圈快速縮小，尤其長者長期獨居、少與他人互動，社交孤立同樣是失智風險因子。鼓勵退休族參加社區據點、擔任志工、學習新事物，維持與社會連結，「退休不是讓大腦也一起退休」。

關鍵是中年時的生活習慣

至於「動腦」，也不是每天做同樣的事情就夠了。陳俊佑建議，可透過閱讀、跳舞、學習樂器、玩桌遊等增加新的認知刺激。運動則可搭配需要記憶動作、協調與反應的活動，讓身體與大腦一起接受挑戰。三高管理同樣不能輕忽，更應同步檢視睡眠、飲食與運動。

陳俊佑將失智預防歸納為「腦動、身動、人際互動、健康飲食、充足睡眠、慢性病管理」六大方向。他強調，失智症並非到了70、80歲才開始預防，真正關鍵是40歲中年時每天累積的生活習慣。「最簡單的事情反而最難做到」，但從當下開始多走一步、多學一件新事物、控制三高、戒菸、睡好一點，都是替未來存下健康本錢。

「刺胳針」提出14項可改變危險因子：教育不足、聽力損失、高低密度脂蛋白膽固醇、高血壓、肥胖、糖尿病、缺乏運動、憂鬱、吸菸、過量飲酒、腦部外傷、社交孤立、空氣汙染及視力喪失。

2026失智友善＆預防照護影響力論壇

時間：8月29日(六)下午1時至4時30分

地點：政大公企中心2F國際會議廳（台北市大安區金華街187號）

報名：02-8692-5588轉2608、5616