光州雙年展擅改「台灣館」名稱 文化部祭最後通牒：不排除必要行動

9月即將開幕的「韓國光州雙年展」，近期發生主辦單位光州雙年展基金會（Gwangju Biennale Foundation）逕自將「台灣館（Taiwan Pavilion）」更名為「國立台灣美術館（「NTMoFA」），並已影響國美館及參展藝術家依合約進行布展工作。文化部今（17）日再次表達最嚴正抗議，並將堅持以「Taiwan Pavilion」參展，如仍未獲正面回應，不排除採取一切必要手段捍衛權益。

文化部表示，台灣因國際處境特殊，因此在各項國際交流或參與，確實經常遭遇不公平對待。但此次事件發生在擁有深刻民主記憶的光州，且以標榜民主、人權與光州精神作為歷史基礎的光州雙年展，主辦單位卻選擇採取政治審查手段，並不顧所有往返書信、合約等協議。

文化部指出，國立台灣美術館自今年初以「Instance Dungeons: Gray Zone（無限副本：灰色地帶）」為主題，並以「Taiwan Pavilion（臺灣館）」向光州雙年展主辦單位光州雙年展基金會正式提案，經審查程序後，於4月2日獲主辦單位以正式信件通知「Taiwan Pavilion」提案獲准通過，雙方亦據此於4月23日完成合約簽訂。接續，雙方持續以「Taiwan Pavilion」之稱，進行場地與執行細節等各項確認，所有過程皆有來往信件佐證。

直至6月10日，主辦單位突然改以「NTMoFA Pavilion」稱呼台灣提案，國美館持續進行嚴正抗議，並提醒不應違背合約逕自進行改名，後續在主辦單位確認海報改以「NTMoFA Pavilion」呈現時，國美館仍強烈表達不同意取消Taiwan Pavilion名稱，文化部也持續透過外交部請台灣駐韓國代表處向光州市政府及主辦單位嚴正表達台灣立場，但都未獲正面回應。8月初展覽海報正式曝光，國美館及駐韓代表處再度表達抗議，國美館並於8月10日向主辦單位寄出正式聲明，要求於8月12日前正式回應，並將名稱更正為「Taiwan Pavilion」，但仍未獲主辦單位回音。

隨後，國美館再度發函給主辦單位光州雙年展基金會及場地方韓國官方機構「亞洲文化殿堂」（Asia Culture Center），再次強調雙方應依契約，繼續履行提供場地及協調布展等義務與責任，且台灣不接受片面改名，並要求不能阻礙台灣於8月18日的依約進場布展，目前未獲正式回復。

文化部表示，因顧及台韓情誼，台灣耗費長時間持續透過國美館與雙年展基金會專業對話，以及駐韓代表處與韓國官方機構間進行交涉；台灣策展人及參展藝術家更於8月15日自主發表聯合聲明，反對在未經參展團隊知情同意下擅自進行更名，亦有民間團體積極透過可能管道進行溝通。但遺憾的是，不論依照合約的依法要求履行雙方承諾，或是國際外交對主權國家的尊重，主辦單位目前都未予正面回應。

文化部強調，文化部長李遠及外交部長林佳龍皆有共識，對於參與光州雙年展，台灣不會退讓，仍將堅持爭取以「Taiwan Pavilion」進入參展。對於主辦單位若強行違反合約，要求台灣更名或有其他處置，台灣不排除採取必要行動。

文化部再次聲明，同處具有深刻追求民主自由歷史的光州及其雙年展主辦單位，應尊重台灣是一個主權獨立國家的事實，更必須理解沒有任何一個國家，應該對其他國家進行任何形式的干預及壓制，尤其藝術、文化是源自於每個國家土地、人民最真實的力量，絕無可能以任何動作輕易抹除。