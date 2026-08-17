桃機貴賓室化身文化廊道 讓國際旅客看見台灣藝術

機場不只是旅客候機、休憩的空間，也能成為台灣藝術與國際交流的窗口。桃園國際機場東方宇逸貴賓室自2023年起持續邀請台灣藝術家展出，至今已與7位創作者合作，透過國際旅客頻繁進出的機場場域，讓台灣藝術作品走向國際，也讓旅客候機之餘認識台灣文化。

東方宇逸貴賓室表示，歷年合作的藝術家都各具特色與國際經驗，包括李政勳曾獲文化部設計新人推薦，作品獲國立台灣美術館及澳門文化局典藏；陳緒慈曾參與倫敦「HOME：TAIWAN」藝術展，並於2025年倫敦設計節獲獎；藝術家黃馨近年則陸續於台北、倫敦舉辦個展，作品獲英國皇家藝術學院等單位及私人收藏。

東方宇逸指出，曾有情侶因社群平台上的展覽資訊專程造訪，也有旅客被作品吸引停留拍照，並主動掃描展覽QR Code了解藝術家及創作理念。對藝術家而言，機場提供的不只是展演空間，更是接觸不同國際旅客的特殊舞台。

目前台灣藝術家emmaAparty林俞槿在貴賓室展出《雙胞胎》、《一派輕鬆》等10件作品，以鮮明色彩及靈動線條描繪不同造型的兔子「肉包」，作品穿梭貴賓室各個空間，增添旅客候機時的藝術趣味。展期自即日起至2027年1月7日。

東方宇逸表示，預計今年10月推出聯名年曆，結合台灣特色元素及代表貴賓室意象的「藍腹鷴鳥」，將藝術從展覽延伸成旅客可帶走的文化記憶。貴賓室近年連續獲國際年度機場貴賓室大獎Priority Pass亞太區「強烈推薦」，並兩度獲桃園國際機場服務楷模殊榮，未來將持續透過策展與跨域合作，讓機場成為國際旅客認識台灣藝術與文化的重要窗口。

台灣藝術家emmaAparty林俞槿的兔子「肉包」，與貴賓室意象「藍腹鷴」相映成趣，展現貴賓室的臺灣藝術風景。圖／東方宇逸貴賓室提供