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獨／花蓮航線停飛重創後山交通？學者：實質影響有限

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國內唯二飛花蓮航線的航空公司接連提出停飛申請。圖為花蓮航空站。聯合報系資料照
國內唯二飛花蓮航線的航空公司接連提出停飛申請。圖為花蓮航空站。聯合報系資料照

國內唯二飛花蓮航線的航空公司接連提出停飛申請，未來後山空中交通恐消失。但學者指出，從近年花蓮航線直直滑落的載客率便能看出端倪，停航對後山交通與觀光的實質影響其實非常有限。

朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，業者並非在有實質需求下主動放棄市場，而是在長期嚴重虧損下的必然抉擇。從常態來看，停航對後山交通與觀光的實質影響其實非常有限，從近年花蓮航線直直滑落的載客率便能看出端倪。

盧衍良說，近十多年來東部鐵路大幅升級，民眾搭乘新自強號僅需2小時出頭即可往返台北與花蓮；反觀搭乘飛機，除票價高昂，花蓮機場與松山機場往返市區的接駁，加上提前報到與安檢候機等繁瑣流程，讓空運的速度優勢幾乎被完全抵消。這也是為何同樣的停航趨勢並未發生在台東航線，因為台東的航空速度紅利依然存在，鐵路短期內無法完全取代。

盧衍良指出，針對停航民眾最擔憂的是「遇天災坍方時後山淪為孤島」，但現行法規已有完善的避險機制。依民航法第60條規定，遇緊急需要時，民航運輸業必須接受交通部指揮辦理疏運事項。

另根據「國際航權分配及包機審查綱要」第6條，民航局初審國際航權時，「政策面配合度」占了50%的高比重，業者為爭取更有價值的國際航權，天災發生時必定會全力配合政府調派支援。

盧衍良表示，停飛花蓮後，釋出的機隊運能反而能轉往完全沒有陸路替代方案的離島航線。目前不論是華信或立榮，平日甚至常需濕租母公司（華航、長榮）的噴射客機來支援離島，顯示離島需求極為殷切。將有限運能投入真正需要的航線上，才是航空資源效益最大化的體現。

成大交通管理系退休副教授戴佐敏說，對於民眾來說，在乎的是停航後是否影響其搭乘大眾運輸的選擇，以及對「失去替代交通方案」的心理，但依照目前鐵路的完善及便利，乘客在選擇前往花蓮的交通疏運時，會選擇有較多班次及較有彈性的鐵路，這點從載客量即可得知。

針對花蓮航線載客量不佳，民航局是否比照偏鄉客運方式補助航空業者？戴佐敏則認為，補助偏鄉客運是因偏鄉陸地無其他選擇，而偏鄉航線的補貼，是為保障金門、澎湖、馬祖、蘭嶼綠島等「無陸路可通」的離島居民基本通行權。

戴佐敏指出，花東不在法定補助範疇內，且補助涉及國人的納稅錢，若要補助就需先離清花蓮航線的搭乘客群，且以花蓮現有完備的鐵公路替代路網來看，將公帑用於補貼低乘載率的常態航班並無實質必要，現有的法規應急機制已足以因應各類可能需求；倘若真要補助則建議往「交叉補貼」或航權分配的方向思考。

花蓮 航線 空中交通

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