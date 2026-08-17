不只運動可抗老 最新研究揭多參與文化活動：生理年齡少3歲

許多人為對抗老化砸重金購買保養品或保健食品，甚至努力運動，但維持年輕的秘訣可能就藏在休閒娛樂中！醫師江守山日前引述日本最新醫學研究指出，經常造訪美術館、博物館、電影院或欣賞現場演出的長輩，其生理年齡明顯比少接觸藝文活動者更具活力，兩者平均生理年齡差距甚至可達到近3歲。

江守山醫師在臉書粉專表示，過去醫學界已知參與文化活動能提升年長者的幸福感與心理健康，但鮮少有跨國研究直接探討藝文參與對「人體生理老化指標」的具體影響。

為此，日本東京科學研究所研究團隊特別調閱並分析「英國老化縱向研究」（ELSA）中1,899名50歲以上成人的追蹤數據。研究團隊透過護理人員精準檢測10項關鍵健康數據，包括脈壓、舒張壓、糖化血紅素、低密度脂蛋白膽固醇（LDL）、纖維蛋白原、血紅素濃度、用力呼氣量、握力、步行速度以及身體質量指數（BMI）。

研究人員將上述數據綜合計算出每位受試者的「單一生理年齡評分」，以精確評估實際的身體機能衰老狀況。在調查過程中，研究人員針對受試者前往「電影院」、「博物館或美術館」、「劇院、音樂會或歌劇院」的頻率進行0至15分的評分級距統計。

數據分析結果顯示，文化參與度較高（定義為至少每隔數月便參加一次藝文活動）的受試者，其平均生理年齡為66.9歲；而鮮少或幾乎不參與藝文活動的族群，平均生理年齡則高達69.9歲。兩者在身體機能與各項生理指標上，展現出高達3歲的顯著差距，證實豐富的心靈體驗能實質反映在身體機能的年輕化。