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天氣持續不穩！中南部明慎防大雨 沙德爾最快這天生成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天雲林以南需防大雨，周三至周五受西南風影響，中南部雨勢明顯增加，慎防局部大雨或豪雨。聯合報系資料照
明天雲林以南需防大雨，周三至周五受西南風影響，中南部雨勢明顯增加，慎防局部大雨或豪雨。聯合報系資料照

未來1周持續受到低壓帶影響，各地天氣仍不穩定，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天雲林以南需防大雨，周三至周五受西南風影響，中南部雨勢明顯增加，慎防局部大雨或豪雨；另外，關島附近熱帶擾到最快周五發展成熱帶性低氣壓，並增強為今年第18號颱風「沙德爾」。

黃恩鴻說，關島附近的熱帶擾動持續發展中，預計周五、周六發展成熱帶性低氣壓，並很快就增強為第18號颱風「沙德爾」，但觀測其目前距離台灣遙遠，且可能朝西北方移動，預估下個周末才會抵達琉球群島附近，後續路徑變化較大仍需持續觀察。

針對未來1周天氣，黃恩鴻指出，明（18日）台灣位於低壓帶北側，水氣增多，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有雷陣雨，雲林以南需防大雨。

周三（19日）受到低氣壓影響，各地水氣增加，北部、宜蘭有局部陣雨或雷雨，其中，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區雨勢較大，需多留意，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨，並有大雨發生機率。

周三晚間至周五（19至21日）受到西南風影響，中南部雨勢明顯增加，慎防局部大雨或豪雨，其他地區也有陣雨、雷雨及較大雨勢。

周六（22日）降雨趨緩，但持續受到低壓帶影響，中南部、東南部仍有局部陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率，其他地區午後注意雷陣雨，北部、其他山區也要注意大雨。

周日、下周一（23、24日）環境風場轉為偏南風，降雨更加趨緩，僅南部、東南部有局部陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣型態。

溫度部分，黃恩鴻表示，未來一周各地高溫33至35度，北部、中南部近山區、花東縱谷高溫則可上看36度。

氣象署 豪雨 關島

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