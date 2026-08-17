新保社福響應新光人壽慈善基金會前進澎湖 號召136人清出3420公斤海廢

海洋廢棄物持續威脅海洋生態，新光保全社會福利基金會響應新光人壽慈善基金會「用新守護．淨海有光」海洋保育計畫，攜手海人制作、島澳七七、Joe愛潛水、BlueTrend藍色脈動及來自全台各地的專業潛水員，再度前進澎湖將軍澳嶼，展開大型海底覆網清除行動。此次共有136人次投入，合力清除3,420公斤廢棄漁網及海洋廢棄物，以實際行動守護珊瑚礁及海洋棲地。

新光人壽慈善基金會自2022年啟動「用新守護．淨海有光」計畫，持續號召潛水志工深入海底清除廢棄物，行動範圍遍及基隆、宜蘭、澎湖及恆春等海域。5年來累計辦理25場淨海行動，共1,174人次參與，清除海底廢棄物達15,190.5公斤，正式突破15公噸。

其中，將軍澳嶼是基金會連續2年投入淨海行動的海域。去年清除2,740公斤海洋廢棄物，今年再度回到相同海域，清除量增加至3,420公斤，兩年累計達6,160公斤、超過6公噸。基金會表示，持續回到同一片海域進行清理，也反映海洋廢棄物並非一次清除即可解決，必須透過長期且持續的行動，才能逐步降低對海洋環境的威脅。

此次清除的主要目標之一，是俗稱「幽靈漁網」的廢棄漁具。這些漁網沉入海底後，仍可能持續纏繞魚類、海龜等海洋生物；部分大型覆網甚至覆蓋珊瑚礁及人工魚礁，除了可能阻礙珊瑚生長，也可能受到海流影響反覆摩擦、拉扯，進一步破壞珊瑚及海洋棲地。相較於一般水下垃圾，大型覆網清除難度更高，必須仰賴專業潛水技術、豐富經驗及團隊協作。

此次參與行動的潛水員來自全台各地，累積潛水經驗超過28,000支氣瓶。作業過程中，潛水員必須先判斷漁網與珊瑚、礁石的纏繞情形，再於水下逐段切割、整理，利用浮力袋將漁網送上海面，最後由船隻及岸上人員接力搬運。部分區域因清除過程揚起大量海底沉積物，一度陷入近乎零能見度的水下環境，更考驗潛水員的判斷力、技術與團隊默契。

行動期間，適逢海龍部隊在將軍澳嶼執行任務，休息時看見潛水員陸續將大型廢棄漁網運回岸上，也主動加入搬運行列，協助現場人員將沉重海廢搬上岸。原本因不同任務來到島上的兩群人，因為守護同一片海域而並肩出力，也成為此次行動中的溫暖一幕。

從2022年至今，基金會已連續5年投入水下海洋廢棄物清除，並逐步將保育行動從「淨海」延伸至更完整的「永續海洋」方案，從海洋公民教育、海洋生態調查到實地守護行動三大面向同步推進，陸續投入珊瑚觀測、珊瑚復育及公民科學等計畫。

基金會表示，海洋保育需要長期投入，也需要企業、專業團隊、學術研究單位及在地海洋夥伴共同參與。未來將持續清除海底廢棄物，並結合生態調查、珊瑚觀測與復育等行動，從「清除海廢」進一步走向「守護棲地」，持續擴大民間參與海洋保育的力量。