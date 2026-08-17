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新保社福響應新光人壽慈善基金會前進澎湖 號召136人清出3420公斤海廢

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光保全社會福利基金會響應新壽基金會共赴澎湖淨海清除幽靈漁網。圖／新光保全社會福利基金會提供
新光保全社會福利基金會響應新壽基金會共赴澎湖淨海清除幽靈漁網。圖／新光保全社會福利基金會提供

海洋廢棄物持續威脅海洋生態，新光保全社會福利基金會響應新光人壽慈善基金會「用新守護．淨海有光」海洋保育計畫，攜手海人制作、島澳七七、Joe愛潛水、BlueTrend藍色脈動及來自全台各地的專業潛水員，再度前進澎湖將軍澳嶼，展開大型海底覆網清除行動。此次共有136人次投入，合力清除3,420公斤廢棄漁網及海洋廢棄物，以實際行動守護珊瑚礁及海洋棲地。

新光人壽慈善基金會自2022年啟動「用新守護．淨海有光」計畫，持續號召潛水志工深入海底清除廢棄物，行動範圍遍及基隆、宜蘭、澎湖及恆春等海域。5年來累計辦理25場淨海行動，共1,174人次參與，清除海底廢棄物達15,190.5公斤，正式突破15公噸。

其中，將軍澳嶼是基金會連續2年投入淨海行動的海域。去年清除2,740公斤海洋廢棄物，今年再度回到相同海域，清除量增加至3,420公斤，兩年累計達6,160公斤、超過6公噸。基金會表示，持續回到同一片海域進行清理，也反映海洋廢棄物並非一次清除即可解決，必須透過長期且持續的行動，才能逐步降低對海洋環境的威脅。

此次清除的主要目標之一，是俗稱「幽靈漁網」的廢棄漁具。這些漁網沉入海底後，仍可能持續纏繞魚類、海龜等海洋生物；部分大型覆網甚至覆蓋珊瑚礁及人工魚礁，除了可能阻礙珊瑚生長，也可能受到海流影響反覆摩擦、拉扯，進一步破壞珊瑚及海洋棲地。相較於一般水下垃圾，大型覆網清除難度更高，必須仰賴專業潛水技術、豐富經驗及團隊協作。

此次參與行動的潛水員來自全台各地，累積潛水經驗超過28,000支氣瓶。作業過程中，潛水員必須先判斷漁網與珊瑚、礁石的纏繞情形，再於水下逐段切割、整理，利用浮力袋將漁網送上海面，最後由船隻及岸上人員接力搬運。部分區域因清除過程揚起大量海底沉積物，一度陷入近乎零能見度的水下環境，更考驗潛水員的判斷力、技術與團隊默契。

行動期間，適逢海龍部隊在將軍澳嶼執行任務，休息時看見潛水員陸續將大型廢棄漁網運回岸上，也主動加入搬運行列，協助現場人員將沉重海廢搬上岸。原本因不同任務來到島上的兩群人，因為守護同一片海域而並肩出力，也成為此次行動中的溫暖一幕。

從2022年至今，基金會已連續5年投入水下海洋廢棄物清除，並逐步將保育行動從「淨海」延伸至更完整的「永續海洋」方案，從海洋公民教育、海洋生態調查到實地守護行動三大面向同步推進，陸續投入珊瑚觀測、珊瑚復育及公民科學等計畫。

基金會表示，海洋保育需要長期投入，也需要企業、專業團隊、學術研究單位及在地海洋夥伴共同參與。未來將持續清除海底廢棄物，並結合生態調查、珊瑚觀測與復育等行動，從「清除海廢」進一步走向「守護棲地」，持續擴大民間參與海洋保育的力量。

澎湖 新光人壽 海廢

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