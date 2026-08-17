霹靂布袋戲新劇用AI操偶 戲迷轟「失去布袋戲本質」官方急發聲明

霹靂布袋戲上周五最新劇集「霹靂兵濤」完結，片尾曝光新劇「霹靂英雄戰紀之塗附世界」前導片，卻因大量疑似運用AI生成影像，連角色奔跑、臉部表情等動態都被戲迷認為「AI味」濃厚，掀起正反兩極評價。霹靂布袋戲今天傍晚發出聲明表示，AI是用來「拓展布袋戲的表現能力，而不是取代」，已聽取戲迷意見並立即調整修改。

霹靂布袋戲上周五推出「霹靂兵濤」最終集，片尾同步釋出下一檔新劇「霹靂英雄戰紀之塗附世界」前導片，影片長度約6分多鐘，其中兩名配角秤價仙、山棺大帝「走影人」遭遇巨獸時，角色奔跑、臉部表情及部分動態畫面，被戲迷發現疑似大量使用AI工具後製。

預告片曝光後，社群平台隨即出現不少討論，有戲迷認為AI技術確實能增加布袋戲的視覺呈現，但也有不少人直言無法接受，認為若連最核心的操偶動作都由AI生成，恐怕將失去傳統偶戲的靈魂，評價兩極。

一名李姓資深戲迷表示，布袋戲最重要的特色之一，就是操偶師透過細膩、傳神的操偶技術，賦予每一尊戲偶生命力，「如果戲偶的動作被AI工具生成取代，就失去布袋戲的本質。」AI可以作為動畫、特效等後製輔助工具，讓布袋戲有更多可能，但如果連操偶都大量AI化，「就不像是布袋戲了」，希望霹靂在追求創新的同時，也不要忘記偶戲最核心的價值。

面對戲迷質疑，霹靂布袋戲今天傍晚透過官方臉書發表聲明，強調「霹靂的精神是以持續創新來延續傳統文化」，在布袋戲創作上始終與時俱進，持續探索各種可能，近期也開始投入AI工具的應用與學習。

霹靂表示，使用AI工具的目的，是「拓展布袋戲的表現能力，而不是取代布袋戲」。AI就如同動畫軟體一般，是新的創作工具，導入AI的前提，是保存並發展布袋戲既有的核心價值。

霹靂也坦言，對於近期作品引發的討論，已經聽取戲迷意見，並「立即調整修改」，未來會持續精進，在守住布袋戲精神核心的前提下，探索AI及新科技能帶來的更多可能性。

霹靂布袋戲新劇「霹靂英雄戰紀之塗附世界」前導片曝光，因大量疑似運用AI生成影像，連角色奔跑、臉部表情等動態都被戲迷認為「AI味」濃厚，掀起正反兩極評價，霹靂布袋戲今晚發出聲明。圖／翻攝自霹靂布袋戲臉書粉絲專頁

霹靂布袋戲新劇「霹靂英雄戰紀之塗附世界」前導片曝光，因大量疑似運用AI生成影像，連角色奔跑、臉部表情等動態都被戲迷認為「AI味」濃厚，掀起正反兩極評價。圖／翻攝自霹靂布袋戲臉書粉絲專頁