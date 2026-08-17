國泰金控兒童繪畫比賽、潛力畫展徵件開跑！戶外寫生活動9月接力登場

藝術不只是創作，也是探索世界、觀察生活的重要方式。國泰金控長期推動藝術教育，秉持「藝術走入生活」理念，鼓勵孩子與青年創作者透過畫筆表達對生活的觀察與想像。第51屆「國泰全國兒童繪畫比賽」及第26屆「新世紀潛力畫展」即日起同步展開徵件，另規劃3場戶外寫生活動，9月起將於高雄、彰化、新北接力登場，邀請全台大小創作者走出戶外，在創作中培養觀察力、想像力及對生活與社會的關懷。

第51屆「國泰全國兒童繪畫比賽」徵件時間自即日起至9月30日止，今年以「一起創造快樂生活」為主題，鼓勵孩童化身「生活觀察家」，從日常生活出發，描繪與家人、朋友相處的溫暖時刻，以及親近自然環境的美好片段。

本屆參賽對象涵蓋幼兒園至國小高年級學生，參賽作品須使用四開畫紙創作，且未曾公開發表。投稿方式可透過國泰人壽業務代收，或送至全台國泰人壽、國泰世華銀行及國泰證券服務據點櫃檯完成投稿，讓孩子有機會以畫筆記錄眼中的世界。

除了兒童繪畫比賽，國泰金控也持續培育青年藝術人才。第26屆「新世紀潛力畫展」同樣自即日起徵件，至10月19日截止，邀請全國大專院校及高中職美術相關科系學生參加。參賽作品限20號至50號規格的水彩畫或油畫，創作主題不限，最高獎金達新台幣6萬元，期望為青年創作者提供展現實力、交流學習及獲得肯定的舞台。

此外，年度戶外寫生活動也將於9月登場，首場9月5日在高雄市凹子底森林公園舉行，接著9月12日移師彰化市延平公園，9月19日則於新北市仁愛公園登場。現場將提供圖畫紙供孩童寫生投稿，並安排多元體驗活動，鼓勵親子走進戶外，從自然景觀與城市風貌中發現生活之美，在創作過程留下親子共同回憶。

國泰金控表示，藝術教育不僅能啟發創意，也能培養孩子觀察生活、表達情感的能力。近年持續以「BETTER TOGETHER共創更好」精神推動藝術融入日常，今年亦擔任《新藝境：慕夏百年經典特展》主要贊助夥伴，並連續31年攜手雲門舞集推出《國泰雲門隨行吧》，至今累計巡演近300場、超過270萬人次參與。

從兒童繪畫、青年藝術到戶外寫生，國泰金控持續透過多元藝術活動，讓不同年齡層都有接觸藝術、發揮創意的機會，期待讓一支畫筆成為探索生活、表達自我情感與連結彼此的媒介。

國泰全國兒童繪畫比賽

https://www.cathaypublic.com.tw/cathayart/painting51/?id=44

新世紀潛力畫展

https://www.cathaypublic.com.tw/cathayart/2026/?id=5