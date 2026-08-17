小三通新制！10月1日起免費行李託運重量砍半 隨身行李維持2件17公斤

金門小三通屢屢出現「跑單幫」亂象，為強化小三通旅運管理及港區公共安全，交通部航港局長葉協隆今率隊視察金門港旅運中心，實地檢視旅客行李管控、港區環境及旅運秩序。航港局表示，今年10月1日起托運行李免費重量從10公斤降至5公斤，另隨身行李2件17公斤規定維持不變。

金廈小三通為重要兩岸海運客運通道，針對部分旅客攜帶過重、過量行李及「水客」（俗稱單幫客）衍生的港區秩序及安全問題，航港局持續協調金門縣政府及CIQS單位，強化旅客行李查核、違規行為管理及現場秩序維護，並就相關改善措施追蹤檢討。

針對小三通屢屢出現「跑單幫」亂象，航港局長葉協隆帶隊視察金門港旅運中心，實地檢視旅客行李管控、港區環境及旅運秩序。

為加強行李管理，浯江輪渡公司今年6月公告，從7月1日起調整小三通旅客託運行李收費標準，每名旅客免費託運額度由原有10公斤調降為5公斤（含）以內，自第6公斤起至20公斤止，每公斤加收新台幣30元，不足1公斤以1公斤計算，超過20公斤部分則依現場載運情形及相關規定辦理。消息公布後，引發民眾熱烈討論，網路上正反意見交鋒。

航港局中部航務中心專委顧克亞說，公布上述調整後引發社會輿論，因此進行3個月宣導期，並於今年10月1日正式實施，屆時雖托運行李免費重量降至5公斤，但隨身行李2件17公斤的規定仍不變，一位乘客總計可帶22公斤的行李上船。

葉協隆表示，金門港務處已完成旅運中心周邊原理貨區撤離，現場環境明顯改善，盼相關區域持續維持淨空，避免違規堆置及使用情形再度發生；旅客驗票區動線已陸續完成改善，並由港警進駐維持現場秩序；驗票三區域也增設門禁管制措施，逐步強化人員進出管理。

此外，葉協隆也期許各單位持續落實旅客行李重量及件數管控、旅運中心周邊環境維護、船舶準時開航及旅運秩序管理等重要工作，對已完成的改善措施應持續維持，並強化跨機關聯繫、現場應變機制，及影響港區公共安全及旅客通行秩序的行為應依法妥適處理，共同提升港區管理效能。

航港局強調，小三通旅運安全亟需中央、地方及港區各單位共同努力，航港局將持續透過現場視導及跨機關協調，追蹤改善情形，並與金門縣政府及CIQS單位共同加強旅運管理，兼顧旅客通行便利與港區安全秩序，打造安全、便捷、有序的優質旅運環境。