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桃機貴賓室化身藝廊 台灣在地作品融入旅程
為展現台灣藝術之美，桃園國際機場東方宇逸貴賓室從2023年起邀請台灣藝術家作品展出，累計已與7人合作，目前展出林俞槿10件創作，讓旅客候機時也可接觸台灣藝術文化。
東方宇逸貴賓室今天發布新聞稿表示，台灣藝術家emmaAparty林俞槿展出，其作品以鮮明色彩與靈動線條進行創作，別具特色，即日起至明年1月7日展出「雙胞胎」及「一派輕鬆」等10件作品，讓旅客在貴賓室空間候機時感受藝術趣味。林俞槿期待旅客在不同空間欣賞作品時，都能感受到其中的驚喜。
東方宇逸貴賓室指出，歷年合作的藝術家各具創作特色與國際經驗，包括李政勳、陳緒慈及黃馨等，作品曾獲國內外美術館、澳門文化局及英國皇家藝術學院等機構典藏或收藏，透過國際旅客頻繁進出的場域，讓台灣創作有更多被世界看見的機會，進一步認識台灣文化與藝術能量。
東方宇逸貴賓室表示，曾有旅客因社群展覽資訊專程造訪，也有旅客停留欣賞並掃描QR Code，了解藝術家理念，透過讓台灣藝術走進旅程，有機會在國門與來自世界各地的旅客交流，未來將透過長期策展與跨域合作，讓機場不只是旅程起點，更可成為國際旅客認識台灣藝術與文化的窗口。
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