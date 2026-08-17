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肺炎鏈球菌疫苗接種 疾管署估年底完成率40%

中央社／ 台北17日電

侵襲性肺炎鏈球菌感染症今年已造成19例死亡。衛生福利部疾病管制署長羅一鈞表示，目前國內65歲以上肺炎鏈球菌疫苗接種完成率約36.4%，預計年底可達40%，並盼健康幣上路能有催種效果。

國民黨立委楊瓊瓔、王育敏、陳菁徽、許宇甄及廖偉翔，與民進黨立委王正旭、民眾黨立委陳昭姿今天共同舉辦「肺炎防治現況與政策優化」公聽會，針對肺炎鏈球菌疫苗政策，提出提升公費接種率達5成、考慮擴大65歲以下高風險接種對象等建議。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵表示，台灣幼兒疫苗接種讓世界各國羨慕，長者施打卻仍有很大進步空間。目前多數依賴基層診所對健康老人的溝通，對已在長照機構、安養中心的長者，或有定期洗腎者，可思考如何透過調整常規作為，提高可近性。

成大醫院家庭醫學部醫師吳至行建議，提供醫療院所假日施打獎勵，居家照護病人也應考慮納入公費對象、甚至將疫苗接種設為健保居家照護給付條件。資訊串接上，建議預防接種資訊管理系統納入民眾自費施打紀錄。

羅一鈞說明，今年國內累計至8月5日，侵襲性肺炎鏈球菌感染症共161例、其中19例死亡，染病族群仍以0到4歲與75歲以上為主。且民國111年114年間，65歲到74歲的發生率下降，但75歲以上有上升趨勢。疫苗方面，目前國內65歲以上民眾肺炎鏈球菌疫苗接種完成率約為36.4%，加上今年流感季節催種，希望到今年底接種率希望達到40%、明年底可達45%。

羅一鈞表示，近年因肺炎鏈球菌疫苗政策轉換，加上自費疫苗銜接，造成疫苗接種資訊較為混亂，因此希望今年「先穩穩站好」，明年再與相關機關討論是否在長照、大家醫計畫等，將疫苗接種納入指標。也盼10月健康幣上路後，讓疫苗接種可成為有趣且好康的事情。

疾管署 楊瓊瓔 陳菁徽 羅一鈞

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