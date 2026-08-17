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出道30年 佛瑞茲回溯音樂初心來台獻唱「查瑞拉」

中央社／ 台北17日電

30年前，秘魯男高音佛瑞茲代打演唱羅西尼歌劇，一戰成名，至今被譽為「高音C之王」。今年10月他將再訪台灣舉行音樂會，將安排演唱「查瑞拉」輕歌劇，分享並紀念自己音樂的起始點。

1996年在義大利佩薩羅（Pesaro）的羅西尼歌劇節，當時才23歲的佛瑞茲（Juan Diego Flórez）臨時代打羅西尼（Gioachino Rossini）歌劇「夏布朗的馬蒂爾德」（Matilde di Shabran），一戰成名。

2007年米蘭史卡拉歌劇院，佛瑞茲演唱董尼采第（Gaetano Donizetti）歌劇「聯隊之花」，他以毫無瑕疵的連發九個高音C完美詮釋經典詠嘆調「啊！朋友們」，全場觀眾近乎瘋狂的喝采與安可聲，打破了史卡拉歌劇院「禁止安可」的規定，佛瑞茲破例重返舞台，再一次獻上九個高音C，自此成為董尼采第歌劇當代權威之一。

但佛瑞茲自己表示，類似西班牙輕歌劇的「查瑞拉」（Zarzuela）才是他真正接觸歌劇的入口。佛瑞茲表示，小時候就是彈吉他唱民謠，後來跟著學校老師在利馬的小劇院裡邊彈吉他邊唱「查瑞拉」與民間歌曲。即使現在成為勞力士（Rolex）藝術大使，他還是習慣拿起一把木吉他為大家自彈自唱安可曲。

隨著年歲漸長，佛瑞茲嗓音與心境都有轉變，「在嗓音方面，我依然能輕鬆演繹羅西尼或董尼采第的花腔；但同時，我也開始嘗試霍夫曼（Hoffmann）或維特（Werther）這種更浪漫、柔情的角色。」佛瑞茲也說，維也納是他的家，「我的孩子在那裡，家庭永遠是我的第一優先。」

佛瑞茲深受委內瑞拉El Sistema音樂教育體系的啟發，2011年他回到秘魯創立「秘魯交響樂」（Sinfoníapor el Perú）社會行動計畫。該計畫至今幫助超過3萬名弱勢兒童與青少年參與管弦樂團、合唱團到樂器製作工坊。2024年受邀到維也納與巴黎等地巡演，幫助這些孩子從音樂裡建立自信，突破了貧窮的限制。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，2022年起，佛瑞茲受邀擔任成名地義大利佩薩羅羅西尼歌劇節的藝術總監，今年才在歌劇節舉辦「Flórez 30」紀念音樂會，今年10月將訪台演出，曲目從義大利美聲經典羅西尼、董尼采第到威爾第之外，也特別選入對他意義非凡的西班牙「查瑞拉」作品。

佛瑞茲演唱會將於10月14日演出，地點在台北國家音樂廳，由指揮家迪亞哥．馬特烏斯（DiegoMatheuz）指揮NSO國家交響樂團演出。

音樂 義大利 秘魯

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