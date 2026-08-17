防失智吃魚油不夠 營養師引國際研究：四管齊下大腦效率飆150%

隨著高齡化社會來臨，預防失智症成為許多家庭關注的焦點，不少民眾常購買藍莓、堅果或魚油給家中長輩補腦。然而，營養師曾建銘發文提醒，預防失智單靠補充特定營養品的效果相當有限，他引述國際兩大重量級醫學研究指出，唯有從飲食、運動、認知刺激與社交陪伴「四管齊下」，才能真正有效延緩大腦退化，大腦處理速度最高可提升達150%。

營養師曾建銘在臉書粉專發文表示，門診常有民眾詢問「每天吃藍莓和堅果是否就不會失智？」對此，他直言防失智不能寄託在某種特效食物上，並引述國際知名的FINGER與POINTER兩項大規模臨床研究結果佐證。

該研究追蹤了數千名具失智高風險的長者，結果發現若僅提供單純的健康衛教單，對延緩認知退化的效益並不顯著；但若由專業團隊介入、帶領長輩全面進行日常型態改善，受試者的大腦執行功能與訊息處理速度改善幅度最高可達150%，顯示整合性生活介入才是關鍵。

針對如何全面建構護腦防線，曾建銘整理出「健腦4大關鍵字」，提醒民眾從日常生活扎根：

【吃】攝取完整原型食物：白飯中適度混搭糙米等未精製全穀雜糧，每日攝取多種顏色的彩虹蔬果，並以豆類、魚類等優質蛋白質為主，盡量遠離高鈉、高油的加工肉品。

【動】鍛鍊並保留肌力：日常運動不能僅停留在悠閒散步，建議搭配深蹲、阻力訓練或超慢跑，強化核心與下肢肌肉量，降低跌倒骨折風險。

【想】持續主動刺激大腦：避免整天處於被動接收電視或手機短影音的狀態，多安排益智桌遊、閱讀書報或學習新技能，維持大腦神經活絡。

【連結】維持社交互動與陪伴：孤獨是退化的隱形殺手，有家人或朋友一起共餐、運動與聊天，維持良好的人際互動同樣是活化大腦的良藥。