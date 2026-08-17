台北-花蓮航線若停飛民眾憂成交通孤島 航空站：目前班機照常飛

立榮航空與華信航空相繼向民航局提出台北－花蓮航線停飛申請，花蓮航空站代理主任李斯璇表示，目前台北、台中、高雄等國內航線均正常營運，民眾不用擔心；花蓮民眾則認為，東部鐵公路常受天災影響，航空運輸仍有存在必要，但也有人指出飛機在時間與便利性上沒有優勢。

李斯璇表示，兩家航空公司雖已向民航局提出停飛申請，民航局也已收件，但相關審查程序不會立即完成，相信主管機關會從整體交通需求及公共利益角度審慎評估。

目前花蓮航空站國內航線均依照官網公告正常飛航，台北、台中及高雄航線皆未受影響，高雄航線每周5班，台北及台中線各每周3班，均維持正常營運。

李斯璇表示，目前花蓮航線平均載客率約3至4成，旅客來源包含商務及觀光客群，航空站將持續配合航空公司及民航局相關規畫，維持服務品質。另花蓮機場跑道整修，利用航班空檔作業，不影響既有航班起降，預計明年9月完工。

對於航線可能停飛，花蓮李姓民眾表示，花蓮聯外交通長期受到地震、豪雨及颱風影響，鐵路與公路中斷時有所聞，因此仍需要空中交通作為替代方案，提供更穩定、安全的運輸選擇。

吳姓民眾則認為，花蓮居民不應因市場規模較小而失去交通選擇，如果航空公司因經營成本過高而面臨虧損，政府應考慮提供適當補貼，維持東部基本交通服務。

不過，也有民眾認為航空運輸競爭力已不如以往，王姓民眾指出，花蓮飛台北航程雖僅約40分鐘，但旅客需提前30分鐘辦理報到，加上往返機場交通時間，整體耗時超過2小時，未必比搭火車更快、更方便。

羅姓民眾則表示，過去在台北求學期間，由於火車票難買，經常選擇搭機返鄉，但近年鐵路運能增加，車票較容易取得，加上機票價格較高，一張來回機票甚至可支付兩趟火車往返費用，因此逐漸改搭火車，且花蓮機場距離市區仍有一段距離，缺乏更完善的接駁配套，也影響民眾搭機意願。