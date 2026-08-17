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健保4.7億拚不同工不同酬 思覺失調、肺阻塞在列

中央社／ 台北17日電

健保署落實不同工不同酬，精神醫療、胸腔重症再挹注新台幣4.7億元，包含強化思覺失調症病人出院後延續性照護、兒少團體心理治療、肺阻塞等，提升醫療量能，兼顧民眾健康。

衛生福利部中央健康保險署今年6月25日醫療服務共同擬訂會議，通過調升精神科及胸腔重症照護等醫療服務支付點數，合計挹注約4.7億元。

健保署今天透過新聞稿說明，精神科調整項目分為3部分，首先提升10項兒童青少年團體心理治療及日間住院支付，調幅介於45%至100%不等，挹注約1000萬元。

第2為調升臨床上用於重度或難治型憂鬱症、躁症、思覺失調伴隨嚴重症狀的電痙攣治療，由1718點提升至6839點，約5800人受惠，共挹注3000萬元。

第3是強化思覺失調症病人出院後延續性照護，8月1日公告修訂思覺失調症醫療給付改善方案，共挹注約5100萬元，約7.9萬人受惠。

健保署解釋，修訂內容包含高風險病人出院後追蹤訪視費申報條件放寬，由「當年度」入住急性病房出院，放寬為「過去1年內」出院後3個月內即可申報，支付由3000點提升至6000點；高風險病人出院品質獎勵費更由每人200點調升至1000點，強化病人出院後社區銜接照護。

此外，健保署更新增「長效針劑維持治療評估處置」，鼓勵醫師施打長效針劑同時評估療效與副作用，每月給予150點獎勵；引進論質計酬精神，依醫療院所照護品質進步幅度，給予600點至1800點不等獎勵，以獎勵醫療團隊付出。

胸腔暨重症照護部分，健保署分4階段調整，8月起增侵襲性呼吸器優化管理計畫，對加護病房使用侵襲性呼吸器4天至21天的病人，胸腔暨重症專科醫師密集評估，每次支付1000點，減少呼吸器相關併發症及提升呼吸器脫離率，據指標給予醫院品質積分獎勵，投入約2.5億元、1.9萬人受惠。

第1階段，健保署已於1月1日修訂慢性阻塞性肺病（COPD）醫療給付改善方案，將管理照護費點數增加1.5倍及品質獎勵由每例500點調升為1000點，挹注約3000萬元，約2.9萬人受惠。

第2階段，4月1日則提高支氣管鏡支付，由1680點升至2938點。

第3階段為7月1日新增「脈衝振盪肺功能檢查」，適用於氣喘及其他呼吸道疾病3歲以上未滿8歲的幼兒，每次支付725點，預估每年約3.85萬人受惠，挹注約6000萬元。

健保 心理治療 健保署

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